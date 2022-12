¿Cada cuánto hay que lavar la ropa? Camisetas, vaqueros, sábanas, toallas…

Los jóvenes son cada vez más conscientes de que es necesario hacer un esfuerzo por ser cada vez más sostenible, y el consumo y cuidado de nuestras prendas es uno de los aspectos en los que más contaminantes podemos llegar a ser. Laura Peinado es una creadora de contenido de TikTok que se está encargando de difundir diversos conocimientos sobre sostenibilidad, ecología y veganismo, y dos de sus últimos vídeos, sobre la frecuencia del lavado de la ropa, han recibido un poco más de atención de lo habitual para ella. En estos contenidos, la tiktoker recomienda cada cuantos días o usos deberíamos lavar los textiles que utilizamos.

Aunque todo depende del estilo de vida que tengamos y de cómo funcione nuestro cuerpo, lo cierto es que hay muchas personas que se exceden en la frecuencia con la que lavan sus prendas. Por ejemplo, lavar un pantalón cada dos o tres usos es demasiado, y hay prendas que directamente no habría que lavar casi nunca, a no ser que se manchen.

Las camisetas deben lavarse cada pocos usos, pero no es necesario echarlas al cesto de la ropa sucia nada más quitárnosla por primera vez (a no ser que hayamos hecho ejercicio o sudado mucho en ellas). Los pantalones y vaqueros deben lavarse lo mínimo posible; si los utilizamos muy a menudo, con echarlos a la lavadora una vez al mes o cada dos meses, sobra (si no tienen tufillo o manchas, claro está). Las prendas de vestir que estén menos en contacto con nuestro cuerpo, como las faldas, los vestidos o los abrigos, deben lavarse solo cuando se manchen.

En cuanto a los textiles del hogar, es recomendable lavar la ropa de cama cada semana o cada quince días, y las toallas, una vez por semana, como mucho. Para lo demás (mantas, fundas de cojín, trapos de cocina…) será mejor no meterlos a la lavadora de forma muy frecuente, ya que se estropearán mucho más rápido si lo hacemos.