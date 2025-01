Cómo construir un hábito de lectura en 2025

La estrategia If Then

La idea básica de esta estrategia consiste en automatizar comportamientos, planeando ciertas respuestas ante ciertos eventos. En el ejemplo del vídeo tenemos "Si me apetece tomarme un snack a mitad de la noche, entonces me tomo un vaso de agua". ¿Cómo ayuda eso a leer más? Si estás en un tiempo muerto esperando al transporte público, Si estás aburrido en casa, Si… Entonces ponte a leer en vez de a usar el móvil.

La regla del Alcance Fácil

Cuanto más fácil te pongas hacer algo, más fácil será que hagas ese algo. Si tienes siempre un libro encima, en la mochila, en el bolso, sobre la mesa, en un estante del baño… entonces es más fácil que te pongas a leer en cualquier lugar y momento. Esto también vale para leer desde el móvil o la tablet: pon la app para leer en tu pantalla de inicio y elimina el resto de distracciones.

La regla de los Dos Libros

No hay nada malo en leer solo un libro y, si estás enganchado, es perfecto. Esta regla es solo para cuando te atascas. Analiza las situaciones en las que estás leyendo y lo que estás leyendo. Prueba, entonces, a variar lo que lees. Igual por la mañana es mejor leer libros inspiradores, mientras que por la tarde funciona mejor leer ciencia ficción y por la noche alguna biografía. Esto es algo muy particular para cada persona, así que te toca explorarte.

La lista DNF

DNF son las siglas de Did Not Finish, que significa No Lo Terminé en inglés. Está bien dejar de leer un libro y dropearlo. Nada te obliga a terminarlo. Con los artículos y vídeos de "Cómo leer 100 libros en un año" entran las prisas por asegurarse de que cada página cuenta, pero eso son retos arbitrarios a los que no conviene hacer mucho caso. Lo importante es que, si te gusta leer, leas. Así, algo bueno para desatascarse es tener una lista de libros no terminados. Así les das un final, no pesan en tu cabeza y hasta puedes anotar por qué no los terminaste.

Agenda tus lecturas

¡Haz sitio en tu día a día para leer! Igual que agendas el tiempo de curro, de gimnasio, de relajación… garantiza que siempre tendrás un momento que dedicar a la lectura y así garantizarás el hábito de lectura.