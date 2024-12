Libros que son tan raros que ni siquiera existen: los 164.000 ejemplares que desaparecieron

Si hoy vas a una librería local, verás tomos de todo tipo. Sean de tapa dura o tapa blanda, con las páginas pintadas en una edición especial, con un color diferente, celebrando un aniversario, decimocuartas reimpresiones… Seguro que algunos libros son especialmente caros y eso te puede llevar a una pregunta: ¿cuál es el libro más raro del mundo? No es ninguno de esos que has visto. No, tampoco es esa primera edición que está en el trastero de la casa de la playa de tu abuelo y que alguna vez has pensado que te puede pagar una hipoteca pese a estar en mal estado. Los libros más raros jamás podrán estar en tus manos porque, aunque existieron, ya no existen.

¿Cómo sabemos que existieron tales libros? Por referencias cruzadas. Si un título aparece en los catálogos de alguna librería, en préstamos de biblioteca, en registros de ventas, en anuncios… entonces esos libros existieron, pero han quedado perdidos en la historia. Y ni siquiera hablamos de que sea fruto de grandes incendios y catástrofes, sino que simplemente no había un cuidado e idea de conservación como la hay hoy en día. ¿De cuántos libros estamos hablando? Si miramos al periodo entre 1450 y 1700, de un total de un millón y medio publicados, están perdidos 164 mil ejemplares.

Estos datos vienen del proyecto Universal Short Title Catalogue, que tiene un registro masivo de libros de las primeras épocas. Si utilizamos su buscador para encontrar libros perdidos escritos en español e impresos en España, devuelve una cifra de 7623 libros perdidos. Un vistazo rápido deja entrever que la mayoría son textos religiosos y relacionados, pero también se han perdido recetarios, poemarios, libros de viaje, de música… Cachitos de alma de muchas personas que en su momento decidieron plasmar por escrito lo que habitaba en su interior, y que ahora son páginas arrancadas de la historia humana.