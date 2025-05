Cómo saber si tu pareja te está haciendo gaslighting

Es probable que hayas oído hablar alguna vez del gaslighting o luz de gas. Es una expresión inglesa que hace referencia a una técnica de manipulación emocional que muchas personas utilizan para hacer que otros se comporten como a ellas les gustaría. Aunque hay quienes la usan de forma casi inconsciente, por aprendizaje desde la infancia, eso no significa que debas aceptarla como algo normal en tu pareja. Te explicamos cómo detectar el gaslighting y qué puedes hacer para que se detenga.

Cuando una persona te hace gaslighting, lo que está haciendo es redirigir hacia ti la responsabilidad de los problemas que ocurren entre vosotros. Hay miles de situaciones en las que se puede aplicar, y cada una es distinta, pero te vamos a poner algunos ejemplos para que puedas detectarlo mejor.

Situación 1: tu pareja se enfada porque has estado unas horas sin responder sus mensajes, mientras estabas con amigos. Tú se lo explicas, y aun así te exige que le avises siempre que vayas a estar algunas horas sin responder, y tú no estás de acuerdo. Una persona que hace gaslighting te atacaría con frases como "No entiendo por qué te molesta que me preocupe por ti", "Solo necesito saber que estás bien, si no me haces sentir mal"... Convierte su obsesión por controlarte en preocupación, y te hace ver como el villano de la historia. Su objetivo es hacerte sentir mal para que te comportes como ella/él quiere.

Situación 2: tu pareja te acompaña a comprar lo que vas a llevar puesto en un evento importante. Mientras te pruebas las cosas, señala aspectos de tu físico que son, en su opinión, negativos, y te recomienda prendas con las que ocultarlos. Tú te molestas porque esos comentarios hacen daño a tu autoestima. Una persona que hace gaslighting diría frases como estas: "Yo solo quiero que te veas lo mejor posible", "Encima de que pierdo mi tiempo para venir contigo de compras", "Eres tú quien ha pedido mi opinión, no me dejas expresarme"... Una persona con baja autoestima es más controlable y manipulable. Presta atención a los comentarios negativos e hirientes que haga sobre ti.

Situación 3: un tema de conversación cualquiera (por ejemplo, qué pedir para cenar en un restaurante) acaba en una discusión. Una persona que hace gaslighting utilizaría a menudo expresiones como "Me pones de los nervios", "Me enervas", "Me tienes harto", "Me", "Me", "Me"... Como si tú fueses la fuente de todos sus males. No estás intentando hacerle daño, estáis teniendo una discusión. Lo que realmente está ocurriendo se refleja mejor con la frase "Estoy enfadada/o" o "Me estoy poniendo de los nervios", pero eso supone asumir responsabilidad de los sentimientos que está sintiendo, y hay a quien eso le resulta muy difícil.

Casi todas las personas hacen gaslighting de vez en cuando, sobre todo en un mal día. Pero hay una gran diferencia entre quienes caen en ello de forma puntual y quienes lo utilizan como escudo para cualquier conflicto que surja en pareja. Nunca te dejes manipular por este tipo de frases; actúa con asertividad y expulsa de tu vida a quienes busquen hacerte daño.