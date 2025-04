Cómo tener citas de nuevo tras una ruptura dolorosa

Emociones atrás

Antes de empezar a tener citas otra vez, necesitas tener claro que todas las emociones relacionadas con tu anterior relación han sido gestionadas de la forma adecuada. Es cruel empezar nuevas relaciones para luego tener que interrumpirlas porque no estás preparado/a para ellas.

Cero comparaciones

Nunca vas a encontrar lo mismo que tuviste con tu anterior pareja; siempre será algo diferente, ni mejor ni peor. Las relaciones se construyen poco a poco, y habrá muchas personas con las que te cruzarás y que podrán aportarte cosas maravillosas como pareja.

Sé realista

Muchas personas que salen de una relación y empiezan a tener citas tienen expectativas muy altas; en parte, porque no quieren volver a enamorarse de alguien que les genere dolor. Es importante que des votos de confianza a las personas con las que tengas cita, y que les des tiempo de demostrar lo que pueden aportarte, sin prejuicios.

Poco a poco

Lo más probable es que tengas que tener varias decenas de citas con distintas personas antes de encontrar a una con la que realmente te apetezca construir algo. Tómatelo con calma y disfruta del proceso.

Sin desesperación

Si por lo que sea ves que no terminas de encajar con ninguna de las personas con las que tienes citas, no desesperes: más vale estar sola/o que mal acompañada/o. No te metas en relaciones que no merecen la pena solo por dejar la soltería.