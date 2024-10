Nunca sabes cuándo un debate te puede asaltar en un tuit traicionero. Estás tan tranquilo doomscrolleando y de repente lees "abro debate: cuánto tiempo razonable tiene que pasar entre que empezás a salir con alguien y llegar a ser novios?" y te metes en las respuestas. Mientras te cuestionas tus decisiones, vas leyendo opiniones de todo tipo y llegas rápidamente a una conclusión: esto es como los culos, cada uno tiene uno. Pero el cebo está lanzado, la gente ha mordido el anzuelo y los tuits corren como la pólvora. Después de un rato ves que no hay consenso, así que te quedas con la duda: ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que sales con alguien hasta que os hacéis novios?

Puedes estar en diferentes momentos vitales al leer todo esto. Igual estás buscando, igual estás conociendo a alguien o quizá llevas ya años de relación y ves todo con una perspectiva que te hace pensar que todo esto es absurdo. Aun así, algunas respuestas destacan y más o menos pintan el panorama. "3 meses de pruebas si no paga la versión premium es porque no le interesa". dice el que lleva un tiempo sin salir con nadie y recurre al amor para mitigarlo. "Mi novio me lo pidió a los 4 días, a la semana me dijo te amo. Estamos juntos hace 6 años. QUE FUERTE. Pero bueno, cada quien con sus tiempos, lo ideal es conocerse un poco más", cuenta la que tiene una historia de amor en condiciones de la que presumir. "Cuando se rió de mi primer chiste yo ya me imaginé un futuro con ella ((2 hijos y un perro))", dice el gracioso respecto a cuando conoció a la del eyeliner.

Vamos, que cada quién tiene una manera de medir esto y al final todo es una cuestión de estar a gusto con quien vayas a compartir tu tiempo. Si funciona, funciona, y la base de todo es una comunicación activa y honesta. La respuesta es tan sencilla como obvia, porque el tiempo es el que decidáis los dos en conjunto. Si la cosa funciona y todo va como debe, eso se sabrá de forma natural. Seguramente sea algo que ni os tengáis que cuestionar. Saldrá y entonces llegará lo bonito e importante de verdad: disfrutar de construir algo junto a alguien que quieres de verdad.