Por qué echas de menos a tu expareja tóxica: la atracción hacia lo que no te conviene

Superar a una antigua pareja es muchas veces una tarea complicada, incluso cuando eres tú quien decide terminar la relación. Cuando alcanzas el nivel de intimidad que conlleva una relación de pareja, se generan una serie de conexiones emocionales que alimentan y reconfiguran nuestra química, y es muy fácil engancharse de forma insana a esas conexiones y acabar dependiendo de ellas. Seguramente hayas sido testigo del caso de algún amigo o amiga que ha sufrido un gran bajón emocional después de una ruptura con una pareja muy tóxica, y de la que le ha costado mucho recuperarse. Estos son algunos consejos para superar una etapa así lo mejor posible.

No amas a la persona, amas las emociones

No se puede sentir amor por alguien que no te quiere ni te trata como mereces. Lo que sientes es dependencia emocional hacia los chutes de dopamina que te generaba estar con esa persona. Cuando echamos de menos a alguien tenemos tendencia a recordar solamente las cosas buenas que nos ofrecía, y a ignorar las que nos hacían daño. Apunta en una lista física todas las razones por las que esa persona no te hacía bien, y léela cada vez que sientas que la echas en falta.

Never ending story

Puede que haya sido tu primer amor, pero lo más seguro es que ya hayas vivido una situación como esta antes, pero con otra persona: si superaste aquello, esto también conseguirás dejarlo atrás. Cuando otras partes de tu vida consigan llenar el vacío que ha dejado esta persona, la sentirás muy, muy lejos de ti.

Momento de apuntar alto

Este proyecto en el que creías no ha tenido éxito, pero todavía tienes la oportunidad de seguir creando nuevos proyectos cada día. Conecta con aquello que te hace ilusión y prueba cosas diferentes, ya que este no es el final: todavía te quedan infinidad de éxitos y fracasos que vivir y disfrutar.