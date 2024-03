Curiosidades que quizás no sabías sobre la inteligencia artificial

Poco a poco, la inteligencia artificial se ha ido introduciendo en nuestras vidas sin que casi nos demos cuenta. Pero, a pesar de que ya forme parte de nuestra realidad, lo cierto es que aún desconocemos mucho acerca de ella. Hoy, y con el objetivo de cambiar eso, vamos a repasar algunos datos curiosos sobre esta tecnología que ha llegado para cambiar el mundo (si lo hará para bien o para mal, ya lo descubriremos).

Orígenes de la inteligencia artificial

Tenemos que retroceder hasta 1943 para ver el primer trabajo científico —escrito por Walter Pitts y Warren McCulloch— sobre la inteligencia artificial basada en neuronas artificiales. Sin embargo, el término inteligencia artificial como tal lo acuñaría John McCarthy en 1956 para nombrar su conferencia Dartmouh Summer Research Project on Artificial Intelligence.

Pero, ¿quién es considerado el padre de la inteligencia artificial? Por un lado, tenemos a Marvin Minsky, cuyo objetivo, desde la década de los 50, ha sido transformar los ordenadores normales en equipos inteligentes que puedan imitar el pensamiento y las capacidades humanas, aportando enormes conocimientos y avances en este ámbito. Por otro lado, está otro científico quizás más conocido: Alan Turing. Desde la década de los 30, Turing comenzó a investigar en este campo y en 1950, en su artículo Computing machinery and intelligence, fue el primer científico en preguntarse si las máquinas podían llegar a pensar por sí mismas, creando como consecuencia su famoso Test de Turing.

Inteligencia artificial vs humanidad

En 1997, Deep Blue, el programa de inteligencia artificial desarrollado por IBM, consiguió lo que parecía imposible: derrotar a la leyenda del ajedrez Garry Kasparov, siendo esta una de las primeras victorias que la IA consiguió frente a un ser humano.

Dos décadas más tarde, en 2016, AlphaGo, otra inteligencia artificial, esta vez desarrollada por Google DeepMind, venció a Lee Sedol, el mejor jugador de la historia del go, suponiendo un hito aún mayor que la victoria sobre Kasparov.

2012, un año clave

Si echamos la vista atrás, vemos que 2012 es uno de los años más importantes dentro de la breve historia de la inteligencia artificial. Y es que en este año fue clave para la segunda generación de IA, ya que se produjo el lanzamiento oficial de los asistentes virtuales de Google y Microsoft. También fue el año en el que se presentaron por primera vez de forma pública dispositivos que entendían el habla humana.

Los dos bots que "reinventaron" el inglés

Los investigadores del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial de Facebook conectaron entre sí a dos IA llamadas Bob y Alice, con el objetivo de mejorar sus dotes conversacionales utilizando el inglés como lengua base. Sin embargo, no utilizaron las reglas sintácticas y gramaticales del inglés: en su lugar utilizar el vocabulario de este idioma para crear su propio código lingüístico, con "frases" tan curiosas como "balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to". Aunque pueda parecer increíble, lo cierto es que a través de este código lingüístico, Bob y Alice consiguieron entenderse a la perfección.