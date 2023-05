¿Darse besos con amigos cuenta como cuernos? Un debate sobre la infidelidad

Los límites de una relación debe establecerlos cada pareja, pero eso no significa que las redes no puedan debatir sobre sus diferentes puntos de vista al respecto de lo que se consideran cuernos y lo que no. Esta chica se ha hecho totalmente viral al opinar que los besos con amigos o amigas cuentan como una infidelidad, y aunque muchos se le han tirado encima por su opinión, decenas de miles de personas han estado de acuerdo con su punto de vista.

En este caso, la chica está hablando de una relación entre mujeres y de que una de las miembros de la pareja decida darse besos con otras amigas. Aunque estas muestras de cariño son muy habituales en los círculos sociales de las mujeres, pueden ser interpretadas como una falta de respeto a la relación por muchas personas, y es totalmente respetable que cada cual tenga su punto de vista sobre el tema. Hay quienes han atacado a la autora de este tuit con mensajes muy desagradables que daban a entender que estaba siendo una exagerada, pero nadie tiene derecho a desacreditar los sentimientos de los demás.

Por supuesto, también es posible que otras parejas decidan que esta y otras muchas actitudes no sean consideradas como una infidelidad. Lo más importante es que, cuando quieras establecer un límite o sobrepasar otro, preguntes a tu pareja qué opina al respecto, para que podáis decidir si estáis cómodos con esa nueva forma de vivir la relación. Además, los límites que para ti son lógicos podrían no serlo para tu pareja, sobre todo cuando acabáis de empezar a estar juntos, así que siempre está bien que, cuando se tiene algo de confianza, se mantenga una conversación al respecto de este tema, para poder evitar todos los dramas posibles en el futuro.