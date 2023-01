¿Es más fácil criar a un niño o a una niña? El hilo de Twitter que ha encendido al feminismo

Algunas respuestas de la comunidad de Twitter hacen pensar que todavía queda mucho por avanzar en lo que a igualdad de género se refiere, y uno de los últimos hilos virales de la red social es ejemplo de ello. Un usuario preguntó a padres y madres qué era más fácil, educar a un niño o a una niña. Las ideas que expresaron muchas madres han dejado preocupados a los más jóvenes, que no entienden cómo pueden tener tan poca empatía con las experiencias que les toca vivir a las niñas a lo largo de su infancia.

La mayoría de las madres que se quejaban de lo duro que fue educar a sus hijas señalaron que los niños eran menos exigentes y "respondones", y que eran capaces de entretenerse con cualquier cosa, por lo que eran menos caprichosos. Lo cierto es que estas son formas de hablar de tus propias hijas bastante desagradables, ya que muchas de estas mujeres condenan que las niñas expresen disconformidad o cuestionen las decisiones que toman los adultos; en definitiva, que tengan espíritu crítico, algo muy valioso en la vida adulta. Una niña que crece sabiendo que no tiene por qué aceptar sin rechistar lo que otros le ordenen es una joya en bruto para la lucha por la igualdad.

Que sean las madres, precisamente, las que prefieran que sus hijas sean conformistas y no se expresen cuando no están de acuerdo con algo, es algo realmente difícil de entender. Habrá que achacar estas diferencias en la forma de pensar a la brecha generacional, y esperar que las hijas de estas madres puedan crecer sin renunciar a esa actitud "respondona" que tanto condenaban en su casa. Los niños y niñas obedientes no son más fáciles de educar, ya que también hay que enseñarles a tener seguridad en sí mismos y a frenar cuando les estén obligando a hacer algo que no quieren. ¡En todo caso, serán más cómodos para los padres, de eso no cabe ninguna duda!