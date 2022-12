¿Es lo mismo ocultar que mentir? ¿Son ambas cosas condenables en una pareja?

Todos hemos mentido y ocultado información alguna vez, y conocemos las razones que pueden llevar a una persona a tomar decisiones como estas. Dejando al margen actos benévolos como las mentiras piadosas, hay ocasiones en las que alguien se ve en la necesidad de mentir u ocultar algo, ya sea por su propia supervivencia o por la de alguna de las relaciones que mantiene con las personas de su entorno. Pero que esto ocurra de forma habitual no significa que esté bien, y Twitter ha discutido largo y tendido sobre las diferencias entre una cosa y otra y las posibles implicaciones que pueden tener, sobre todo para las relaciones de pareja.

La primera opinión de la mayoría de personas es que mentir es peor que ocultar, pero eso no significa que evitar hablar de algo sea una acción libre de pecado. Cuando decides omitir cierta información en tus explicaciones, es porque piensas que no es relevante o que a la otra persona no le sentaría bien descubrirla. Dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, pero los ocultadores no se quedan lejos: de alguna forma, esa información siempre acaba revelándose, y que una persona descubra que tú has conocido algo importante y que no se lo has contado puede ser motivo para que una relación termine.

Al fin y al cabo, estamos hablando de tener confianza: lo último que queremos es tener una relación deshonesta con las personas a las que queremos, y es importante contarles todo aquello que creamos que puede ser relevante, a pesar de que eso pueda poner en riesgo la estima que la otra persona sienta por nosotros. Es mejor que una relación termine que vivirla entre mentiras e informaciones ocultas, ya que la gran mayoría de ellas acaban volviéndose en nuestra contra tarde o temprano. ¡Muchas veces, las consecuencias de revelar las verdades más duras no son tan malas como uno se imaginaba!