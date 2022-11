Los peligros de no tener el 'leído' y la última hora de conexión activados en WhatsApp

Muchas de las personas que utilizan WhatsApp desde hace años, y sobre todo las más jóvenes, llevan tiempo con las funciones de 'leído' y última hora de conexión desactivadas, ya que es una forma más privada de utilizar la aplicación. Por un lado, son muchos los que prefieren que no se sepa cuándo han leído un mensaje, para que en caso de que no puedan contestar en ese momento la otra persona no sienta que la están ignorando. Por otro lado, desactivar la hora de conexión es una forma de evitar que se sepa cuándo se ha estado utilizando WhatsApp, que puede tener diversos intereses cuando se trata de relacionarse con familiares, parejas, amigos y demás. Pero una serie de tuits que se han hecho virales recientemente han puesto el foco en las ventajas que puede tener activar estas dos llamativas funciones de WhatsApp.

La última hora de conexión es una herramienta especialmente útil para asegurarse de que la otra persona está bien (o, como mínimo, que está viva y consciente), y muchos familiares de personas jóvenes lo utilizan para saber el estado de sus hijos cuando hacen un viaje o cuando pasan una noche de fiesta. Cuando, además, existe una distancia de por medio (por ejemplo, al irse a estudiar a una universidad que está lejos del hogar), esta función permite a las familias quedarse tranquilas sin necesidad de estar constantemente mensajeando o llamando a los jóvenes.

Aunque hay otras maneras de contar con esta seguridad dentro de las familias, lo cierto es que muchas personas mayores tienen poco manejo a la hora de utilizar otras redes sociales, como Instagram, que ayudan a conocer lo que otras personas han estado haciendo. WhatsApp es una de las más populares, incluso entre los más mayores, así que activar estas funciones e informarles de ellas puede contribuir a que se sientan más tranquilos. ¡Pero todo depende de las preferencias, circunstancias y necesidades de cada cual!