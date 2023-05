¿Las personas cambian o es mejor dejarlas marchar cuando las cosas no funcionan?

Lo más probable es que hayas oído eso de que la gente no cambia infinidad de veces, pero aun así son muchos los que, cuando se encuentran en una relación de pareja, prefieren creer en que esto sea posible. Según avanzan las relaciones y las personas se conocen cada vez más, pueden ir surgiendo pequeñas incompatibilidades que pongan en peligro la viabilidad de la pareja, pero el amor puede hacer que muchos se sacrifiquen, esperando que esos aspectos negativos de su pareja desaparezcan con el tiempo. Por desgracia, esto rara vez es así, pero sentenciar que las personas son incapaces de cambiar es una afirmación un poco tremendista.

Hagamos un ejercicio de empatía, un intento de comprender lo que ocurre en las mentes ajenas. Lo más seguro es que tú hayas cambiado muchas de las opiniones y comportamientos que tenías cuando eras más joven, e incluso puede que hayas dejado atrás aspectos de tu personalidad que eran claves en tu pasado, pero con los que ahora no te sientes a gusto. Por tanto, es perfectamente posible que los rasgos molestos de las personas que conoces también cambien con el tiempo.

Por supuesto, que esto pueda ocurrir no significa que debas tener la esperanza de que suceda. A no ser que una persona te esté agrediendo de forma deliberada, no tienes ningún derecho a pedir a alguien que cambie por ti. Podéis hablar de las cosas que os hacen sentir mal y tratar de llegar a un acuerdo, pero querer a las personas pasa por aceptar las cosas que no nos gustan tanto de ellas. Si vivir con ese lado negativo se te hace insoportable, está claro que vuestra relación está condenada al fracaso, ya que esa persona solo cambiará si lo decide por sí misma, no porque nadie se lo imponga.