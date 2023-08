¿Las personas trans deberían avisar de que son trans cuando van a tener sexo con alguien?

Cuantos más años pasan, más normalizadas están las personas trans en la sociedad, y es probable que la Generación Z sea la que más está avanzando en que los problemas de este colectivo se discutan en redes de forma mainstream, fuera del colectivo LGTBI+. La tiktoker Ghatta ha sido la última en hacerse viral por un storytime de un episodio reciente que le había ocurrido en torno al tema: conoció a un chico con el que se quiso acostar, pero al llegar a su casa y darse cuenta de que el chico no tenía pene, pasó un mal rato tratando de encontrar la mejor manera de expresarle que no le apetecía seguir. Aunque ese episodio en concreto terminó bien, porque el chico fue comprensivo con ella y actuó con buen rollo, la historia ha dado lugar a un debate sobre si las personas trans deberían avisar de que lo son antes de acostarse con alguien, para evitar estos momentos incómodos.

El problema de Ghatta, y de otras muchísimas personas, es que han visto muchos vídeos de personas trans que se quejan de que este tipo de rechazos son, en su opinión, una forma de transfobia, y que quien se sienta atraído por un género en concreto, debería sentirse atraído independientemente de si es cis o trans. Pero la reflexión de Ghatta ha puesto el foco en el quid de la cuestión: el problema no está en la persona como tal, sino en las preferencias sexuales de cada uno.

El sector de los hombres homosexuales es uno de los ejemplos más claros de estas incompatibilidades en la preferencia sexual: hay quienes se sienten cómodos cumpliendo solo con un rol en concreto, pero eso no los convierte en "pasivófobos" o "activófobos". Simplemente, hay veces en las que las personas no encajan sexualmente, y no hay ningún problema con ello. Nadie debería sentirse forzado a mantener relaciones sexuales con alguien, sea por la razón que sea.

Avisar a alguien de que eres trans, aunque sea justo antes de empezar, es la mejor manera de evitar que se sienta incómodo, ya que puede que no sepa cómo expresar que quiere parar sin herir tus sentimientos. Es injusto que haya que dar estas explicaciones solo por ser como eres, pero es mejor eso que tener una relación sexual en la que la otra persona se sienta forzada.