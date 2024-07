Planes para citas frikis: qué podéis hacer si tú y tu cita sois igual de nerds

Bar arcade con máquinas recreativas

¡Videojuegos! ¡Bebidas! ¡Máquinas recreativas con miles de opciones a vuestro alcance! Y competir por ver quién paga la siguiente ronda. Si en tu pueblo o ciudad tienes un bar con máquinas arcade, tienes un tesoro. Son lugares divertidos con una buena excusa para quedarte pasando las horas y descubriendo más facetas de la otra persona.

Restaurante con ambientación

No por obvio es menos importante. Cada vez existen más restaurantes frikis con ambientaciones dedicadas a sagas populares. Descubre cuáles de ellos están en tu zona e id a descubrir si son frikis de verdad o si el azul de esa TARDIS de decoración no es del tono adecuado.

Una sala de realidad virtual

Si el bar arcade era para competir, la sala de realidad virtual es para cooperar. Juntos podéis sumergiros en un mundo completamente diferente al real, dejando volar la imaginación para vencer a grandes monstruos o para batir la puntuación más alta en un juego rítmico con sables láser. Si vais después de comer en el restaurante, os vendrá perfecto para bajar la comida.

Compras a tiendas frikis

A todos nos gusta gastar, es la realidad. ¡Enseñaos vuestros templos favoritos! ¿Esa tienda de cómics de segunda mano? ¿Ese local de juegos añejos? ¿Esa librería que es tan preciosa que tienes que entrar para creerlo? ¿La tienda de ropa friki más secreta de tu barrio? Descubrid el mundo del otro y de paso anotad posibles regalos para cuando lleguen las fechas importantes.

Leer juntos

El resto de planes consisten todos en salir a algún lado a estar activos y pasarlo bien. Pero, mirad, igual de importantes son los silencios. Poder estar en armonía con una persona, compartiendo el espacio y alguna actividad es bonito y relajante. Aplica tanto si sois frikis como si no, pero convivid y apreciad los momentos de calma. Antes de darte cuenta, no querrás pasar el tiempo de otra manera que no sea al lado de esa persona.