Por qué estamos tan obsesionados con la compatibilidad astrológica al buscar pareja

Si hay una pregunta que se repite hasta la saciedad en la cultura pop cuando dos personas tienen una cita, esa es "¿Cuál es tu signo?", en relación a los doce signos del zodiaco. Esta pregunta es habitual tanto entre los aficionados a la astrología como entre aquellos que apenas tienen idea de ella, y aunque es cierto que nos ayuda a conocer en qué época del año nació esa persona a la que le estamos preguntando, lo cierto es que la mayoría lo que quieren es obtener pistas de la posible personalidad de su cita. Hay quienes lo llevan, incluso, más lejos y consultan las tablas de compatibilidad astrológica para comprobar si las estrellas les auguran un buen futuro juntos. Pero, ¿de dónde viene esta fijación con la compatibilidad?

Hay culturas, como la china, en la que la compatibilidad de signos era tremendamente importante antiguamente a la hora de que dos personas se casasen, sobre todo en los matrimonios concertados. Las familias creían firmemente que una mala combinación les traería poca descendencia y una suerte pésima.

El ser humano tiene dos estados mentales: la comodidad y la ansiedad. Todo lo relacionado con el amor y el matrimonio está, por lo general, dentro de la zona de la ansiedad, de aquello que no controlamos y que puede traer tanto cosas buenas como malas a nuestra vida. Cuanto más nos podamos acercar al estado mental de la comodidad, mejor nos sentimos, y la compatibilidad astrológica es justo lo que muchas personas necesitan para navegar con mayor seguridad el terreno de las relaciones de pareja.

Hay quienes llegan a descartar por completo a personas nacidas en ciertos signos, a pesar de que no tengan ni idea de cómo son realmente; y, por otro lado, hay quienes dan demasiadas oportunidades a personas terribles que se supone que son súper compatibles con ellas, en términos astrológicos. No hay más que echar un vistazo a las parejas exitosas y fracasadas que tenemos a nuestro alrededor para darse cuenta de que esta compatibilidad no condena ni favorece a nadie. ¡La astrología debe ser siempre una forma de diversión y entretenimiento, no algo que limite nuestra vida!