¿Qué hacer cuando alguien no te demuestra interés: insistir o abandonar?

Las relaciones pueden ser muy complicadas de mantener, pero puede ser incluso más complicado lograr que una persona que nos parece interesante se interese también por nosotros. Con la experiencia, cada persona acaba desarrollando sus propias tácticas con las que trata de hacer que una relación funcione, pero hay ocasiones en las que resulta imposible despertar el interés de esa otra persona. ¿Cuándo es el momento adecuado para parar y poner nuestros esfuerzos en otro lado? Twitter ha reflexionado sobre esto con la excusa de este tuit viral.

Esta falta de interés puede verse reflejada en relaciones de todo tipo, incluso entre personas que ya se consideran una pareja. Cuando existe un supuesto vínculo fuerte entre dos individuos y uno de ellos siente que el otro no está mostrando todo el interés que debería por trabajar en la relación, es importante que este sentimiento se manifieste de forma asertiva a la otra persona. Quedarse esperando a que los demás actúen como uno necesita es una pérdida de tiempo que, en la mayoría de las ocasiones, acaba provocando decepciones: si el comportamiento de una persona no encaja con tus necesidades, debes expresarlo de forma bienintencionada para que tu situación cambie.

En cambio, si estamos hablando de falta de interés por parte de una persona con la que no tienes un gran vínculo, es importante que te pongas límites. Hay a quienes les gusta fingir un poco de desinterés para provocar la insistencia del otro, pero no hay nadie que ignore de forma constante a quien realmente le interesa. Si notas que esa persona no te responde con el suficiente interés, y pasa un tiempo notable en el que has insistido varias veces en querer conocerla, es mejor que te alejes. Aunque a veces pueda ser difícil olvidar a alguien, a largo plazo será la única manera de ahorrarse mucho dolor y frustración. ¡Tu tiempo es valioso, y mereces algo más que perseguir a alguien que no te demuestra nada!