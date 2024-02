¿Qué hacer si se te filtra un nude? Esta es la web que necesitas conocer

El amor puede llevar a las personas a cometer locuras y a confiar plenamente en una persona que, al contrario de lo que uno piensa en ese momento, no le valora lo suficiente. Esto es algo que provoca que muchos decidan enviarles nudes a la persona de la que están enamorados, ya sea porque esta se los pide o simplemente porque les apetecía hacerlo en aquel momento. Pero, aunque la mayoría de las veces estas fotos tan íntimas se quedan entre ellos, hay ocasiones en las que aquella persona en quien se confiaba les traiciona y termina enseñándolas o compartiéndolas de forma pública.

Esto es algo que cada vez preocupa a más personas, porque, aunque uno confíe en su pareja, nunca se sabe quién puede llegar a hacerles algo así. Pero, por suerte, parece que existe una herramienta para ayudar a aquellas personas a las que se les ha filtrado un nude, algo que han revelado en el podcast de El Agua No Moja. Concretamente, se trata de Take It Down, una página web que permite subir en esta web las fotos que se han filtrado para que, automáticamente, se cree una huella digital. Tal y como explica el protagonista de este TikTok, lo que hace esto es que, cuando alguien comparte estas fotos o se suban a Internet, estas desaparecerán automáticamente.

Pero, pese a que esto es algo que a todos les gustaría tener a su disposición a cualquier edad por si alguna vez les ocurriera algo, se trata de un servicio que tan solo sirve con las fotos que se tomaron cuando eran menores de edad. Esto se debe a que se trata de una herramienta que ofrece National Center for Missing & Exploited Children, quienes trabajan para proteger a los infantes y a los menores de edad. Aun así, siempre es bueno conocer este tipo de herramientas, ya que nunca se sabe cuándo puede serle de ayuda a otra persona.