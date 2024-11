Qué hacer si no te llevas bien con tus padres

Demasiado control

Uno de los problemas más habituales que surgen entre los padres y sus hijos jóvenes es el exceso de control sobre la vida de los hijos. Aunque puede que tus padres tengan buenas intenciones, debes expresar con claridad que no puedes seguir viviendo con ese nivel de control sobre tu vida. Aprende a decir las cosas con asertividad, ya que hablar de forma agresiva no te servirá de nada. Escribe, si es necesario, todos los argumentos por los que crees que debes tener más libertad, y explícaselos con calma. Esfuérzate en llegar a un acuerdo, pero, si no es posible, no dudes en plantearte cómo puedes conseguir más independencia por otras vías: por ejemplo, teniendo un trabajo y compartiendo vivienda con otras personas.

Choque de ideologías

Puede que la raíz de vuestra mala relación esté en que tenéis formas de pensar diferentes. Aunque es importante respetar las opiniones ajenas (siempre y cuando no hagan daño a otras personas), que alguien con una ideología totalmente diferente a la tuya te dé órdenes puede ser muy frustrante. En ese caso, debes trabajar en establecer muchos límites, para que las opiniones de tus padres no afecten a tu vida; y, por supuesto, si vives con ellos, cuanto antes puedas salir de ese entorno, mejor.

Faltas de respeto

Del choque de ideologías es muy fácil pasar a las faltas de respeto: si tus padres no están de acuerdo con tu identidad, con tu forma de ser, con tu profesión o tus estudios, con las personas con las que pasas tu tiempo o a las que amas… Y se dedican a hacerte daño por ello, debes recordar que son ellos los que tienen mucho que aprender, no tú. Sé fiel a tus ideales y no cambies por lo que otras personas opinen de ti: cambia solo cuando seas tú quien cree que hay algo mal en tu vida. No dudes en dejar atrás a personas que no te quieran por lo que eres, por mucho que sean tu familia.

Reconectar

Tal vez no haya ningún problema serio entre vosotros, y simplemente no habéis sido capaces de construir una relación más allá de la mera autoridad paternal. Nunca es tarde para hacer planes diferentes con tus padres: prueba a pasar ratos con cada uno de ellos a solas, descubre su pasado y conócelos más allá de su faceta como padres. Puede que encuentres una nueva forma de conectar con ellos.