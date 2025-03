Qué hacer si ya no quieres tener sexo con tu pareja

Eres tú o es tu pareja

¿El problema es que no quieres tener sexo en general, o que no quieres tener sexo con tu pareja en concreto? Si lo que ocurre es que tu pareja ya no te atrae, entonces deberás plantearte seriamente si quieres continuar con la relación, sobre todo si esta ausencia de atracción se alarga mucho en el tiempo. Si lo que pasa es que tu libido está apagada, sigue leyendo.

Rememoremos

¿Qué es lo que ha pasado últimamente en tu vida? ¿Cuándo desaparecieron tus ganas de tener sexo? Muchas veces, aunque no seas del todo consciente de ello, hay uno o varios eventos que impactan tu salud mental y afectan, entre otros, a tus ganas de mantener relaciones sexuales.

Un poco de inspiración

Hay veces en que lo que una persona necesita para recuperar su libido es inspirarse un poco y salir de lo que ha experimentado hasta la fecha. Busca cosas nuevas que probar con tu pareja, y trata de sacar de tu vida todas esas inhibiciones que te impiden soltarte totalmente durante el sexo.

Charla con profesionales

Si tras probar diferentes soluciones sigues sin recuperar tus ganas de tener sexo, deberás hablar con profesionales de la salud, tanto física como mental. Hay causas de todo tipo que pueden llevar a las personas a perder la libido, y no debes sentir miedo ni vergüenza por recurrir a la ayuda de los especialistas, ya que hay miles de personas que han pasado por lo mismo y se han recuperado. ¡Ánimo con el proceso!