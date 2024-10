Qué significa tu signo lunar: la expresión de tu lado más emocional

Cómo saber tu signo lunar

Puedes comprobar a través de webs como esta cuál es el signo en el que estaba la Luna en el momento en el que naciste. Es importante que sepas cuál fue la hora de tu nacimiento para poder aclarar este dato de tu carta astrológica.

Luna en Aries

Las personas con Luna en Aries suelen tener tendencias muy impulsivas cuando no se encuentran del mejor humor. Son capaces de enfadarse mucho con las personas que tienen a su lado si sienten que no están haciendo las cosas al ritmo que ellos esperan, y es importante que aprendan o controlar su lado más impaciente. Por otro lado, tienen un sentido aventurero imparable y, si saben canalizar sus esfuerzos, pueden ser los grandes héroes de la historia.

Luna en Tauro

Las personas con Luna en Tauro ansían la estabilidad emocional y el confort de un entorno familiar y romántico tradicional. Son unos de los más propensos a querer una relación estable y para toda la vida, aunque en ocasiones tienen problemas para lanzarse a vivir experiencias emocionalmente intensas. Su aprendizaje pasa por descubrir el placer que sus emociones les pueden ofrecer.

Luna en Géminis

Las personas con Luna en Géminis son muy expresivas con sus emociones y están muy conectadas a ellas, pero hay veces en que se dejan influir demasiado por lo que sienten. Son capaces de hacer daño a quienes los rodean solo por una pequeña ofensa, y es importante que aprendan a contar hasta tres antes de saltar contra las personas que están a su lado.

Luna en Cáncer

Cáncer es uno de los signos más emocionales, así que quien tiene la Luna en Cáncer es, por lo general, una persona que vive por y para sus emociones. Les encanta reír y llorar, y disfrutan de cada sentimiento que la vida les ofrece. Suelen cuidar mucho a los suyos, pero a veces tienen problemas para lidiar con aquellos que no están tan abiertos emocionalmente.

Luna en Leo

Si tienes la Luna en Leo, significa que tus emociones son las que te empujan a llevar a cabo acciones nobles. Es probable que las injusticias te remuevan mucho, y que siempre estés dispuesto a defender y ayudar a quienes están en una situación desfavorable. El único problema de tener la Luna en Leo es que existe una notable tendencia a atacar a quienes no casan con tus ideales, en esa búsqueda de justicia.

Luna en Virgo

La Luna en Virgo revela a personas que tienen sus emociones muy bajo control, y que no se dejan afectar por ellas. Son, por ello, excelentes consejeras y grandes amigas, ya que pueden ver la verdad entre la niebla de sentimientos que cubre cada historia. Su problema está en que a veces tratan de forma muy fría a los demás cuando lo están pasando mal, ya que tienen tendencia a no dar importancia a las emociones de otros.

Luna en Libra

Las personas con Luna en Libra son expertas en detectar las emociones ajenas y en adaptarse a ellas, y por eso son muy buenas en convencer a los demás y en solucionar conflictos. Su problema está en que a veces son demasiado dependientes de otras personas para sentir estabilidad emocional, y eso los lleva a entrar en relaciones de amistad o de pareja que no les convienen.

Luna en Escorpio

Quienes tienen la Luna en Escorpio suelen sentir de forma muy intensa, y se refugian en sus emociones cuando quieren huir de los problemas. El problema de esta forma de actuar es que se pueden convertir rápidamente en un nubarrón andante, una persona malhumorada y con la que es difícil relacionarse.

Luna en Sagitario

La Luna en Sagitario ofrece, sobre todo, positividad a las personas que tienen este signo lunar. Son resolutivas y ven siempre el vaso medio lleno, así que sus emociones rara vez se vuelven oscuras. Por supuesto, esto también significa que a veces no le dan la gravedad suficiente a las situaciones difíciles.

Luna en Capricornio

Las personas con Luna en Capricornio disfrutan teniendo sus emociones bajo control, y no suelen fantasear ni dejar que esas emociones imaginen cosas que no son reales. Si están mal es porque las cosas han ido mal, no porque las cosas podrían ir mal. Esto los hace, por desgracia, propensos a evitar la pasión de un romance intenso, ya que no parece ser algo que les interese.

Luna en Acuario

La Luna en Acuario es, normalmente, sinónimo de inestabilidad emocional. Son personas con una gran tendencia a las emociones “fabricadas”, como los celos o la soberbia. Pero, al mismo tiempo, esa inestabilidad los lleva, a veces, a sentir cosas que la mayoría nunca sienten, y eso los hace sentir especiales.

Luna en Piscis

Los nacidos con la Luna en Piscis suelen ser los más empáticos: no pueden ver las noticias sin sufrir por todos aquellos que están pasando por alguna situación terrible. Aunque esa empatía los convierte en compañeros ideales, también hace que sean más susceptibles que el resto a la manipulación y a las personas narcisistas.