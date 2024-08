Qué signos del zodiaco tienen más probabilidades de convertirse en un lío de una noche

Escorpio

Lo sentimos por todos los Escorpio, pero tienen que ir los primeros en esta lista. A pesar de que en pareja sean signos tremendamente fieles, también tienen tendencia a tener problemas para dar ese paso y comprometerse con una sola persona. Su aura de misterio puede atraer a muchos, y son conscientes de su magnetismo, así que un Escorpio insano no dudará en sacar el máximo partido a cada oportunidad que se le presente en el terreno sexual.

Tauro

Tremendamente temperamentales. Cuando algo se les mete en la cabeza, no hay quien se lo saque. Por tanto, suelen fijarse un objetivo claro e ir a por él con todas sus energías, y tienen una increíble tasa de éxito con ello. Esto también se aplica a las personas que les resultan atractivas.

Acuario

Un Acuario pulula. Un Acuario fluye. Un Acuario no va a sentir ningún tipo de remordimiento si un día te promete la luna y al siguiente desaparece de tu vida sin dejar rastro. La madurez suele convertirlos en personas muy pasionales y fieles con sus parejas, pero hasta que llegan a esa madurez puede pasar mucho, mucho tiempo.

Géminis

Los Géminis no quieren romperte el corazón, pero tampoco están dispuestos a estar en un sitio en el que no se sientan cómodos. Pueden decidir de un día para otro que ya no les interesas; y, al menos, serán rápidos en cortar por lo sano. Si en vuestra primera noche juntos todo va bien y a la mañana siguiente te encuentras una foto de perfil vacía, no te sorprendas.

Sagitario

Los Sagitario son expertos en pasarlo bien, y su energía es muy contagiosa. Puede que decidas darle un chance a la Sagitaria o al Sagitario equivocado, y que reaccione a tus profundos sentimientos con total indiferencia. ¡Si quieres tener algo más con ellos, más te vale asegurarte de que les interesas de verdad, y que no están contigo solamente para lo bueno!