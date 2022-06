¿Ser empalagoso o mostrar desinterés? Twitter discute sobre la mejor manera de enamorar a tu crush o tu pareja

Cada persona tiene su 'love language': hay a quienes les encanta que les dediquen palabras bonitas o gestos románticos, y los hay que prefieren a las personas que son distantes, ya que les generan un mayor interés. Esta diferencia en los gustos de unas y otras personas hace que atraer a tu crush sea de lo más complicado, ya que no se pueden conocer sus preferencias en este sentido hasta que ya es demasiado tarde. En Twitter, cientos de usuarios se han manifestado a favor de uno u otro sistema.

En general, el desinterés tiene un problema muy importante: hay quienes no entienden las indirectas o las segundas intenciones, y sienten mucha pereza ante las personas que no les dedican ningún tipo de atención. A pesar de que sea importante no saturar a la otra persona, hay dos conceptos muy importantes y necesarios de aprender: la empatía y la responsabilidad afectiva. Pasar de alguien no te hace más interesante; en todo caso, te convierte en una persona bastante despreciable. Aunque haya a quienes les gusten las personas que se lo pongan un poco difícil, ninguna relación prospera cuando la dedicación a la misma es unidireccional. ¡Así que cuidado con descuidarte, si no quieres que se te escape la persona que te interesa!

Por supuesto, no se trata de irse al polo opuesto: debes ponerte en valor y no estar en disposición de dar lo que sea por la otra persona, si esta no está dispuesta a darte, a cambio, lo que te mereces. Dedicarse plenamente a alguien y saturarlo con todo tipo de gestos y alabanzas no merece la pena cuando no se recibe ningún tipo de agradecimiento. ¡Hay que tenerse en estima!

Puede que parezca un cliché, pero lo cierto es que lo mejor es comportarse con tus crushes, parejas y amigos de la forma en la que te sea natural. ¡Si deciden que no les interesas, entonces no merece la pena esforzarse en llevar la relación adelante con artimañas!