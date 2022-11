¿El sexo casual está sobrevalorado? Un debate viral en Twitter

Cuanto más tiempo pasa y mejor educadas están las personas en el ámbito sexual, más se discute el verdadero valor del sexo en las vidas de las personas, y si este es realmente tan satisfactorio como se dice. Un tuit viral reciente ha revelado la enorme cantidad de personas que están asqueadas con el sexo casual y con lo poco placentero que les resulta, y parece que son las mujeres las que se llevan la peor parte. ¿Están sobrevaloradas las relaciones sexuales casuales?

En primer lugar, es importante darse cuenta de que, cuando una persona no está en pareja y mantiene relaciones sexuales con muchas personas diferentes, es normal que algunas de ellas resulten decepcionantes o que no se encaje muy bien con ellas. Sobre todo, si esta relación sexual casual ha sido acordada a través de apps de ligue, y no se ha conocido a la persona demasiado en profundidad. El sexo casual cuenta con la desventaja de que, muchas veces, no haya demasiada química entre las personas que lo practican, y eso puede restar mucho placer a la experiencia.

Por otro lado, es importante poner las cosas en perspectiva: que tu última relación sexual haya sido un desastre no significa que todas las siguientes también lo vayan a ser, o que vayas a perder el interés por el sexo. Si nunca has sentido placer en una relación sexual o llevas mucho tiempo encadenando intentos frustrados, tal vez sea recomendable que consultes el tema con un profesional de la sexología, para tratar de averiguar si lo que te ocurre es parte de tu naturaleza o si hay algún tipo de problema emocional o físico que te está dificultando disfrutar esas relaciones sexuales.

Las relaciones sexuales casuales no son para todo el mundo, y si ves que no disfrutas con ellas, no debes forzarte a mantenerlas porque sea "lo normal". Conocerse a uno mismo es indispensable para tener una vida sexual satisfactoria, y si eso supone que solo quieras estar con personas por las que sientas amor, o que no quieras estar con nadie en absoluto, es algo perfectamente válido. ¡Date tiempo para descubrirlo y no tengas miedo a vivir tu sexualidad de una forma diferente a lo habitual!