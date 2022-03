¿Es el sexo un pilar fundamental en una relación? El debate viral que ha revolucionado Twitter

De vez en cuando, Twitter ofrece la posibilidad de abrir interesantes y sanas discusiones sobre los asuntos que afectan a todos sus usuarios, y el último tema en hacerse viral en esta red social ha sido de lo más sorprendente. ¿El sexo es un pilar fundamental en una relación de pareja? Esta tuitera ha querido expresar la frustración que siente al escuchar esta típica frase, y las respuestas que ha recibido han sido de lo más reveladoras.

No cabe duda de que la importancia que el sexo juega en una relación de pareja depende por completo de las personas que la formen. Existen personas que disfrutan mucho de las relaciones sexuales y que desean mucho a sus parejas, y si estos sentimientos son mutuos, es perfectamente válido que ambos digan que, para ellos, el sexo es un pilar fundamental de su relación. El problema llega cuando esa frase se generaliza y se impone como lo habitual o deseable por todos, ya que no todas las personas ni parejas viven su sexualidad de esta forma.

La presión social por aparentar que se tiene una vida sexual muy activa y satisfactoria es muy grande, y puede generar grandes frustraciones entre aquellos que no disfrutan del sexo en esa medida, o que simplemente no tienen interés en ello, ya sea porque son asexuales o porque están pasando por un momento de su vida en el que el sexo no los motiva. Es por eso que es importante no insistir a otras personas con ideas de lo “vital” que resulta el sexo en una relación de pareja, porque puede llevarlas a desanimarse o a que descienda su autoestima.

La vida sexual es un asunto privado e individual, y cada persona tiene el derecho a decidir la importancia que le da dentro de su rutina. ¡Independientemente de si esa vida sexual es muy intensa, poco activa o nula!