Trucos para no quedarse nunca en silencio en una conversación

No te preocupes, nos ha pasado a todo el mundo, sin excepción. Llegas a un sitio nuevo, quizá una fiesta de cumpleaños, y hay demasiada gente. Conoces a unos pocos y con esas personas podrías hablar durante horas sin problema. Pero están ocupados porque conocen a más gente, y tú de repente te encuentras hablando con alguien a quien no conoces de nada. Después de un "hola" y un "qué tal", la conversación muere rápidamente porque no sabéis por dónde tirar. Por suerte, existen algunos métodos que te van a permitir no quedarte nunca en silencio y siempre tener un camino por el que tirar.

Los consejos son, en su base, tan solo tres. El primero es algo tan básico y obvio como hacer preguntas que permitan avanzar la conversación. Si alguien te dice que fue a un concierto el fin de semana, lo más fácil es responder con varias preguntas que te permitan conocer más de la situación. "¿Qué grupo? ¿Dónde fue? ¿Te lo pasaste bien? ¿Eres fan de ese grupo desde hace mucho?". Preguntas de este tipo te permiten ir sacando diferentes hilos de los que tirar. Pero, ojo, aquí llega el segundo consejo: tienes que hacer una escucha activa. Ser un buen conversador no se trata solo de hablar mucho, sino de escuchar con interés y atención a la otra persona y entender lo que dice. No estés esperando a tener la respuesta perfecta, reacciona a lo que la otra persona te está queriendo contar.

Finalmente, el tercer consejo: encontrar los puntos en común. A base de preguntar y escuchar, acabarás por descubrir las cosas que tienes en común con la otra persona. De ese modo, la conversación pasa a ser sobre algo que entiendes y te gusta, lo que te permite ser una parte más activa de la misma y hacerla avanzar sin darte cuenta. ¿Creéis que no funciona? Pararos a pensar por un segundo en cuantas veces habéis podido hablar con una persona solo en base a la camiseta que lleva. Quien estas líneas escribe ha podido hablar sin miedo con todo humano cerca de él que llevara una camiseta de Dragon Ball - aunque sin duda hablar de Goku es la manera más fácil de hacer trampas para tener un tema de conversación.