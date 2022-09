Todos huyeron despavoridos al ver a un grupo de personas corriendo, pero resultó que solo estaban haciendo crossfit

Si estuvieses tomando algo en la terraza de un bar y todo el mundo a tu alrededor empezase a correr, ¿cuál crees que sería tu reacción inmediata? ¿Huir igual que ellos, o comprobar cuál es la razón por la que todo el mundo huye? Por lo general, el instinto animal empuja a los seres vivos a huir cuando otros de sus compañeros de especie lo hacen (de ahí que todas las palomas echen a volar cuando una de ellas se asusta y escapa). Esta curiosidad de nuestro comportamiento se ha visto reflejada en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter: todos los que estaban tomando algo en un bar huyeron tras ver a un grupo de personas que corrían en la misma dirección mientras miraban hacia atrás. ¿El plot twist? Que lo estaban haciendo por afición deportiva, y no por sentirse amenazados.

Este fenómeno, conocido como "sesgo de conformidad", nos empuja a hacer lo que hace la mayoría cuando no tenemos tiempo de procesar lo que está ocurriendo. Ante la posibilidad de sufrir un daño por quedarnos inmóviles, preferimos huir, a pesar de no conocer la razón por la que estamos huyendo. Muchos se han reído en redes de las personas que aparecen en este vídeo, pero, siendo honestos, la mayoría de personas actuaría de la misma forma si se viese en una situación similar. Aunque no cabe duda de que resulta de lo más divertido observar la situación conociendo las verdaderas circunstancias que la rodearon.

Hasta el propio dueño del bar ha hecho, junto a sus empleados, una parodia de lo ocurrido. El vídeo se ha hecho tremendamente viral en Brasil, el lugar donde fue grabado este vídeo, y es ahora cuando ha dado el salto al público de habla hispana gracias a este tuit. ¡Esperemos que los que huyeron volviesen para pagar la cuenta después de darse cuenta de su error!