¿Qué pasa ruidosos? En mi último vídeo me he propuesto repasar rápidamente las tendencias que llegan con más fuerza en la moda. Especialmente en los complementos, esos detallitos a los que no siempre se les da la importancia que tienen.

Un pequeño toque personal pero que además esté a la moda puede cambiar totalmente tu apariencia. No hace falta ir a que te hagan las uñas al mismo estilista de Rosalía: con tener un poco de gusto y fijarte en lo más trendy del momento tendrás suficiente. Por ejemplo, al pintarlas en un degradado del mismo color ya tienes para molar un rato, y si complementas unas uñas metalizadas con algún complemento que pegue, tienes medio look hecho.

En cuanto a complementos, en Mucho Ruido nos hemos acordado de los relojes XL, territorio hasta hace no mucho de raperos y artistas en la cima y que se han popularizado en la calle. Estuvieron de moda hace muchos años pero con la crisis las marcas empezaron a hacerlos más pequeños (¡no es broma!). El caso es que vuelven a lucir en las muñecas de la gente que sabe de qué va el rollo.

Otra moda que vuelve es la de los pasadores de pelo con mensaje: puede ser tu nombre, consignas feministas o directamente nombres de influencers, que para eso se ganan la vida diciendo qué es lo que está de moda. De mil formas y colores, no se te van a ir de la cabeza. Chiste malo.

Para conocer todas estas tendencias al detalle no te pierdas este Mucho Ruido, y, como siempre, compártelo para que el estilo, así, en cursiva, llegue a más gente. ¡Nos vemos en otra!