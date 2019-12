¿Qué pasa ruidosos? Si hay un cantante en la escena del reggaeton y del trap experto en hacer ruiditos ese es, sin duda, ¡Bad Bunny, ié! El puertorriqueño ha hecho de este tipo de onomatopeyas su marca personal.

Pero si hay otra cosa que define a este "conejo malo" es su estilismo único, del que decir que es estrafalario se queda corto. En el vídeo diseccionamos al detalle los looks de Benito Antonio Martínez Ocasio aka Bad Bunny. Unos outfits en los que cuida hasta el más mínimo detalle: desde el pelo (de colores o rapado con las formas más locas que puedas imaginarte) hasta la moda de las uñas, pintadas con diferentes motivos.

Bad Bunny es todo un creador de tendencias y no tiene miedo a probar cosas nuevas que no se quedan en una simple moda pasajera sino que tienen coherencia con sus ideas y su personalidad. Si pensamos en un complemento característico del trapero, las gafas de sol son algo que nunca puede faltar en sus looks. ¿Cuántas tendrá en su armario?