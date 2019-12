Algo tienen los chicos coreanos para que en Occidente levanten tantas pasiones. El exotismo, los ojos rasgados, esa peculiar forma de entender la moda, los peinados... es una mezcla muy difícil de imitar siendo caucásico (yo no lo he intentado, pero oye, quién sabe si para Nochevieja podría ser un buen momento).

El caso es que los artistas de Corea del Sur su imagen es parte de su marca personal, claro. Y hay unos cuantos guaperas en el mercado que se niegan a reconocer lo atractivos que son. Como ese amigo timidillo pero que atrae todas las miradas cuando vas por ahí de fiesta, y quizá esa timidez y humildad es lo que le hace todavía más llamativo.

Y en los K-dramas, las series que devoran muchos aficionados al K-pop, hay ejemplos de chicos con ese perfil Flower Boy que tiene loco a medio mundo.

El primero del que nos hemos acordado es Kang Dong Won, una joven estrella que durante la promoción de 'Maundy Thursday' tuvo que enfrentarse a una pregunta embarazosa para él. Un periodista quería saber si le había sido difícil interpretar a un condenado a muerte en ese largometraje, porque para ser un criminal peligroso era muy guapo.

Apurado, respondió "Para nada, cada vez que me miro en la pantalla me veo muy feo, mis mejillas y frente son oscuras, y tengo el pelo fatal de forma natural". Ya le decimos que en España andaría cotizado, segurísimo.

Incluso Kim Woo Bin, que parece un modelo de un anuncio de colonias, subestima su atractivo. En un programa de televisión surcoreano, el actor admitía (sin reírse) que no se consideraba atractivo. "No creo que sea guapo. Cuando me miro en el espejo, suelo pensar que tengo muy mal aspecto".

Al actor se le diagnosticó un cáncer de garganta en mayo de 2017, y desde entonces se ha concentrado en su recuperación. Desde luego, su aspecto actual no podría ser más saludable, y en breve retomará su carrera según acaba de anunciar.

El tercero de la lista es Woo Doo Hwan, otro que levanta pasiones. Su pelazo, rasgos suaves y voz seductora le reservan un hueco en el podio de los coreanazos, pero él insiste en decir que no es para tanto. En 2016, durante una entrevista con JoongAng Ilbo, se señaló lo guapo que era también fuera de las pantallas de cine, a lo que respondió "Nunca me he visto guapo". Pues chico, algo tendrás para romper tantos corazones...