Addison Rae y Bryce Hall, ¿otra vez juntos?

Addison Rae y Bryce Hall podrían estar juntos de nuevo. Las estrellas de TikTok han celebrado Halloween juntos después de un periodo de Guerra Fría entre ambos donde Rae borró sus fotos juntos.

No sólo eso sino que se han disfrazado conjuntados metiéndose en la piel de una de las parejas de villanos más de moda: Bryce se ha vestido de El Joker mientras que Addison se ha caracterizado como Harley Quinn.

La pareja ha compartido en sus respectivas cuentas de Instagram momentos de la noche en los que se les puede ver abrazados en actitud muy cariñosa frente al espejo de un cuarto de baño . Addison ha acompañado las fotos escribiendo "más loco", mientras que Bryce simplemente ha añadido dos iniciales: "J + H".

En seguida las cuentas de fans se han hecho eco de este acercamiento entre ambos y lo han asociado al enigmático mensaje que Rae había dejado el día anterior en sus cuenta de Twitter: "¡Recordad! ¡Internet sólo os permite ver y saber lo que se publica en él! Podríais estar perdiendo mucha información, así que siempre tenedlo en cuenta cuando se formen una opinión sobre alguien que no conocen"

La propia Rae ha comentado esta publicación en la cuenta de Instagram de TikTokRoom y ha aclarado que en su tweet se refería a su relación con Bryce: "Esto se refiere a mis amistades, relaciones, y a todo el mundo... ¡y también a las vuestras! Recuerda que somos humanos, no culpes a los demás de tomar una decisión por su vida que desearías que tomaran. Todos deberíamos ser más amables. No entiendo cómo la gente permite que sus corazones y mentes vayan a lugares malvados y oscuros hasta el punto de poder odiar/degradar a alguien que no conocen de verdad. de todas formas, ¡os quiero a todos! feliz lunes".

Después de mucho tiempo negando que no eran nada más que amigos, Addison y Bryce fueron pillados besándose. Al poco tiempo de hacer público que efectivamente estaban saliendo, la pareja puso tierra de por medio y cada vez que se les preguntaba por el otro se generaba un ambiente de tensión. Ahora parece ser que se han dado una segunda oportunidad, por el mensaje de Rae, las fotos y por el acercamiento previo de Bryce al felicitar a su mejor amiga por su cumple con un ramos de flores.