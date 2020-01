Con tan solo 18 años se ha marcado un Rewind con una calidad de producción a la altura de YouTube. No lo decimos nosotros sino la youtuber Melo Moreno, que es solo una de las innumerables youtubers que ha caído a los pies de Alecmolón.

El objetivo de Alec era llegar a los 3 millones de visualizaciones para repetir en 2020. Una expectativa que ha visto superada con creces, ya que en menos de una semana ha cosechado diez millones de reproducciones.

Ibai, DJ Mario, algunas promociones de PlayStation, Minecraft, ElRubius, TheGrefg, WillyRex… son algunos de los protagonistas. Como decimos, casi la totalidad de la comunidad hispana de YouTube ha sucumbido al vídeo de Alec. Sin embargo, también ha generado cierta polémica su falta de representación femenina.

La youtuber Andrea Compton se hacía eco de ello y lo dejaba plasmado en su cuenta de Twitter encendiendo la mecha: “wow una sola creadora y sale cinco segundos”. 8 palabras por las que le han llovido un aluvión de críticas.

En su momento, Alec se encargó de comunicarle que el motivo era que ninguna chica más de las que había intentado contactar había estado disponible. Ahora, en una entrevista con TiparracoSA ha explicado con detalle la situación y ha respondido a las críticas: “yo he intentado hacer lo posible para meter a más chicas y sobre todo para meter a más gente latina (...). No me seguía ni una creadora de contenido en Twitter ni redes sociales porque no me conocían, y es normal, antes no era “nadie”. Y los que tenía contactos son TheGref, Rubius que contactó conmigo y la única chica, que yo lo valoro mucho, no la conocía de nada y gracias a Tiparraco pude hacerlo, fue Ro en la red”.

Explica que hizo un viaje a Madrid expresamente para grabar su escena caracterizada como Rosalía y que por un fallo en el disco duro perdió el clip. Así que tuvo que enviarle el disfraz para que lo grabara ella por su cuenta.

Además, Alec comenta que también se puso en contacto con Marta Díaz y Carla Laubalo pero que al final no pudo ser y que le hubiera encantado que salieran Paula Gonu o Ari Gameplays : “Invito a todas las chicas que estén viendo este vídeo, que sean influencers, que me hablen y me digan 'yo quiero salir el año que viene'”.

En resumen, argumenta que no aparecen más chicas porque no tiene contacto con ellas, porque no lo conocían (el proyecto ha sido más grande y ha tenido más repercusión de la que esperaba) y porque, según él, su edad y su “anonimato” no eran carta de presentación suficiente para que se sumaran al vídeo.

Como comenta Melo Moreno, en su último vídeo del año en YouTube, hay un amplio abanico de creadoras de contenido de las que echar mano: Paula Gonu, Marina Yers, Andrea Compton, Ter, Ratolina o Patry Jordan, son solo un pequeño ejemplo.