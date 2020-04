Paula Gonu y Álex Chiner eran una de las parejas más idílicas de las redes sociales. Llevaban saliendo juntos desde que se conocieron estudiando Publicidad en la universidad. Después de seis años de relación decidieron irse a vivir juntos a un pisito que estaban reformando a su gusto y a finales del verano de 2019, Paula le confesó a sus seguidores que habían decidido tomarse un tiempo.

Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido de manera explícita que hayan finalizado la relación y muchos de sus seguidores todavía les acribillan con este tipo de preguntas en sus redes sociales: “¿Seguís juntos? ¿Habéis cortado? ¿Por qué ya no vivís en la misma casa?”. Una serie de preguntas que Paula ha reconocido en más de una ocasión que le resultan dolorosas.

Sin embargo, aunque parezca que se les ha acabado el amor, lo cierto es que Paula Gonu y Álex Chiner siguen siendo amigos. Podemos comprobar que siguen manteniendo el contacto cuando Paula felicitó a Álex por su cumpleaños y cuando contó con él para realizar un baile que anime a sus seguidores durante la cuarentena.

Un vídeo en el que hemos podido comprobar que Paula Gonu está pasando la cuarentena y su cumpleaños sin uno de sus apoyos, su perrita Coco. Y es que esta se encuentra en casa de Álex Chiner. Coco era un miembro más de la familia desde hace más de seis años y es el nexo que los mantiene unidos.

Hace unos días, Chiner compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se puede ver como ‘la coco’ salta a la piscina a rescatarlo. Una publicación en la que Álex se ha enzarzado en los comentarios con varios seguidores al debatir de quién es la custodia de la perrita.

Algunos de sus seguidores se preguntaban qué hacía Coco con él si es de Paula y Chiner se mostraba de lo más ofendido, ya que la perra les pertenece a ambos:

A: ¿Por qué estás con la coco? No entiendo nada.

Álex Chiner: yo tampoco.

B: La Coco es de Paula.

Álex Chiner: ¿Sí?

B: ¿Es tuya también? Si es de ambos deberías tú también de poder estar con ella.

Álex Chiner: ¿Pero estás decidiendo tú quién puede estar con la perra o lo estoy entendiendo mal? Es que no entiendo que os metáis en el propietario de la perra y el que tiene derecho o no a estar con ella. No lo entiendo.

Cuando el seguidor A se mete en la conversación para defender al seguidor B, Álex Chiner zanja la disputa aludiendo que desde el primer momento han dado por hecho que la perra solo le pertenece a Paula (dando a entender que ese es el motivo por el que le ha sentado mal el comentario).