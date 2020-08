¿Es Charli D'Amelio bisexual?

La sexualidad de cada persona es algo que solo les concierne a ellas. Sin embargo, saber con quienes se acuestan o se dejan de acostar los personajes públicos es algo que nos suele llamar bastante la atención.

Después de todo el drama que se ha montado tras su ruptura con el también tiktoker Chase Hudson (a.k.a LilHuddy), los fans de Charli D'Amelio han comenzado a cuestionar su sexualidad.

Todo este revuelo se debe a su nuevo cambio de look y a una canción. Charli D'Amelio ha sorprendido cortándose aún más su característica melena negra y tintándose las patillas.

Un tinte que comenzó siendo azul y que ahora parece más un violeta degradado que termina convirtiéndose en azul al llegar a las puntas. Sin duda, una fantasía de mechas que vas a querer imitar este verano.

Precisamente haber escogido este color ha hecho que algunos se pregunten si Charli D'Amelio es bisexual, al igual que ya pasó en abril con su hermana Dixie, que reconoció que simplemente le gustaba el color.

¿Coincidencias?

La bandera del Orgullo Bisexual consiste en tres franjas horizontales de color rosa, violeta y azul. Por este motivo, hay quienes piensan que con este color de pelo, Charli estaría saliendo del armario.

Como decíamos también tiene mucho que ver la elección de una canción. Se trata de '3 Musketeers' de Ppcocaine, que le ha dado las gracias a D'Amelio en los comentarios por utilizar su música.

Esta canción es abiertamente reconocida como una canción de temática homosexual, al hablar sobre lesbianas, por lo que algunos de sus seguidores se lo han tomado como una confirmación de su bisexualidad.

@charlidamelio dc @colo.cag [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/3-Musketeers-feat-NextYoungin-6844658320754640898|||♬ 3 Musketeers (feat. NextYoungin) - NextYoungin & ppcocaine]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/3-Musketeers-feat-NextYoungin-6844658320754640898|||♬ 3 Musketeers (feat. NextYoungin) - NextYoungin & ppcocaine]]

Charli D'Amelio tiene que soportar diariamente que más de 78 millones de usuarios la acribillen a comentarios sobre su físico, ya sea bueno o malo. Comparaciones, sugerencias, insultos... La propia Charli ha comentado en Twitter y TikTok que está cansada de que se saquen conclusiones a través del aspecto de las personas y más cuando se hace de forma despectiva: "No puedo entender por qué algunas personas piensan que está bien hablar sobre la apariencia, el peso, la identidad sexual, etc. de alguien de manera negativa, esto puede ser hiriente no solo para la persona de la que se está burlando, sino también para las personas que se parecen o se identifican con lo que dices es un 'problema'", ha escrito en su cuenta de Twitter.

En este mensaje Charli hace referencia también a cuestionar la identidad sexual de las personas, por lo que podría tratarse de una indirecta para decirle a los fans y los haters que la dejen tranquila y que no asocien su aspecto físico a nada más.