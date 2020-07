A pesar de haber recibido graves amenazas por parte de 'Lovely Peaches', que afirma haber contratado a un hombre para secuestrarla y violarla, y que incluso se encontraba camino de su domicilio, Charli D'Amelio se encuentra sana y salva.

Aunque si esto no fuera poco, la estrella de TilkTok se ha visto protagonista de otra polémica junto a su ex Chase Hudson. Pero vayamos por partes: ¿Qué pasa entre Charli D'Amelio y LilHuddy?

Después de haber estado saliendo juntos y formar parte de The Hype House,Charli D'Amelio y Chase Hudson pusieron fin a su relación, aunque parecía que seguían siendo amigos. Sin embargo, tanto Charli como su hermana Dixie, han puesto tierra de por medio cortando toda relación con la casa de tiktokers.

Unfollows que revelan un problema

Las alarmas han saltado después de que algunos fans se dieran cuenta de que Charli ha dejado de seguir a Chase Hudson y Nessa Barret, después de que el manager de The Hype House, Thomas Petrou lanzara en su canal de YouTube la pregunta de si Nessa Barret debía entrar a formar parte de este grupo selecto de creadores de contenido.

Resulta que Nessa Barret estuvo saliendo con Josh Richards (miembro de Sway House) y durante su relación, Chase le mandaba mensajes privados a Nessa. Josh lo sabía y no dudó en mandarle unas cuantas indirectas en una canción junto a Bryce Hall, 'Still Softish (canción de menosprecio a LilHuddy)'. Ese es el nombre literal del tema, por lo que parece que a Richards no le sentó muy bien que Huddy hablara con su chica.

Hubo beso

Chase Hudson se ha pronunciado en Twitter asegurando que todo este revuelo se ha formado porque besó a Nessa Barret cuando ambos se encontraban solteros.

Un tweet que más tarde ha borrado pero que Charli D'Amelio ha querido responder para defenderse a sí misma: "Entonces no deberías haber venido a mi casa sin decirme..." ha escrito Charli.

Quien también ha querido responder al tweet de Chase ha sido Jaden Hossler, otro miembro de Sway House, en el que le pide que diga toda la verdad y que se esté calladito en redes sociales si luego no es capaz de hablar las cosas a la cara. Bryce Hall (coautor de la canción sobre LilHuddy) tampoco se ha quedado callado y le ha dicho que es un "idiota".

"Si yo caigo, el resto caéis conmigo"

Chase Hudson ha arremetido contra todos los que han salido en su contra a juzgarlo y ha revelado todo tipo de salseos y cuernos en un texto que más tarde ha borrado:

"Ya que todo mi drama tiene que ser puesto en Internet para que el mundo me juzgue, vamos a exponer el de todos los demás. Anthony se fue con Cynthia una semana después de que rompiéramos en la gira. Jaden trató de ligar con Dixie en nuestra casa el 4 de julio delante de mí mientras salía con Griffin. Griffin engañó a Dixie con Kaylyn, la ex de Tayler, y Elle, la ex de Bryce. Kio engañó a Olivia".

Además, ha querido pedir perdón públicamente a Charli por su actitud: "La única persona que tiene derecho a estar molesta conmigo es Charli y siento haberla lastimado. Rompimos y lo estropeé al besar a Nessa. No lo siento por Josh, no somos amigos y no hemos sido amigos desde que mintió a Charli diciendo que tenía una ETS hace 6 meses intentando que dejara de verme. No voy a dejar que estos hipócritas traten de arruinar mi vida sin que sus vidas también estén en Internet".

Sin embargo, lejos de aceptar la disculpa, Charli le ha pedido que deje de culpar a los demás de sus acciones y le ha dado un ultimátum: "¿Quieres que hable sobre cómo me trataste durante nuestra relación o simplemente quieres seguir siendo la víctima?"

Ha estallado una bomba... para nada

Todo este revuelo que se ha formado a partir de la posibilidad de que Nessa entrara a formar parte del equipo de The Hype House. Pues bien, después de haber hecho estallar la bomba, Thomas Pretrou ha aclarado en su último vlog que se ha quedado con todo el mundo y que Nessa no va a entrar a la casa. Además, pide que se relaje un poquito el ambiente, consciente del culebrón que ha saltado por los aires.