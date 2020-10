Chase Hudson no se arrepiente de haber hecho públicas las infidelidades de Griffin Johnson a Dixie D'Amelio

Chase Hudson sigue formando parte de la vida de la familia D'Amelio. Tanto es así que no sólo participa en los vídeos familiares sino que ha sido el último invitado del show que Dixie D'Amelio ha montado en su canal de YouTube.

Este encuentro ha servido a ambos tiktokers para cerrar viejas heridas y aclarar algunas de las polémicas que han surgido a raíz de que su ex cuñado hiera públicas las infidelidades de Griffin Johnson a Dixie.

Se ve que ambos han pasado página y han decidido perdonarse de forma muy madura hablando las cosas fuera de cámara. Sin embargo, no han querido hacer como si no hubiera ocurrido nada entre ambos y han tocado el tema muy de pasada.

Parecía que no iban a hablar del tema, ya que al principio del vídeo Dixie le pide perdón públicamente por haberle dado "accidentalmente" a 'me gusta' a una de las preguntas controvertidas que uno de sus fans había formulado sobre "lo ocurrido el 6 de julio" y afirma que será "más cuidadosa".

Más tarde, reconoce que no quería ser "demasiado mala" con LilHuddy pero sí que quiere mencionar una única cosa. Dixie ha querido saber si Chase se arrepintió de publicar la lista de cosas, que provocó que lo lincharan en internet pero que más tarde le han dado la razón.

"Ese día fue un día lleno de acontecimientos, muchas cosas fluían por mi cerebro y casi todos en las redes sociales salían de mi cuello. Realmente no tenía nada de qué arrepentirme", ha respondido el joven".

Dixie le insiste diciendo que se expuso ese día a sí mismo y Hudson han respondido que prefería decir la verdad: "Lo hice, pero es mejor ser sincero que mentir". Y ha continuado: "Me sinceré con todos. Si sólo sacas los recibos, sólo dices lo que hay que decir, como si no hubiera nada más en la historia. No hay nada que puedan decir que no hayan oído ya, como si se lo dijeras tú mismo".