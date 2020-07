Aunque acabaron de manera aparentemente amistosa, la (ex) pareja más querida de TikTok ha pasado unos cuantos días de escándalo. Hay quien llamó al incidente el ‘Apocalipsis tiktoker’, pero las aguas parece que se han calmado en las últimas horas con la confesión de uno de los protagonistas.

Hablamos, claro, de Charli D’Amelio y el follón que arrastra con Chase Hudson, y ambos han pedido disculpas al otro bando para sacar la banderita blanca. Los rumores apuntaban a una infidelidad de él con Nessa Barrett, cosa que acabó confirmándose como cierta.

Charli soltó unos cuantos tuits sobre la situación, incluyendo un menosprecio a la excusa que puso Hudson al decir que estaba soltero cuando se dio un beso con Barrett. “No deberías haber venido a mi casa sin haberme contado aquello”, explicaba la mayor estrella de TikTok en un mensaje ya borrado.

Después de una serie de declaraciones cruzadas, Chase rompió su silencio: “Sé que no he estado activo en redes desde hace tiempo, pero quería tomarme unos momentos para disculparme por cómo se han desarrollado las cosas últimamente”, declaró a través de una story en Instagram.

“Tenía que haber llevado este asunto de forma privada, offline. He pedido perdón a Charli, he hablado todo con los ‘Sway boys’. Ya está arreglado, pero no tenía que haber sucedido. Aprenderé de ello como persona, creceré y quiero ser un ejemplo para todos vosotros”.

Es una clara respuesta a las declaraciones de Charli la semana pasada, cuando aseguró sentirse “culpable” por esta situación. “Lo llevamos todos de manera inmadura, y me incluyo en eso”, dijo D’Amelio que, no lo olvidemos, tiene 16 años. “No deberíamos haberlo aireado online, y me rompe el corazón y me hace sentirme muy culpable saber que estuve envuelta en ello”.

La confesión de Charli acababa con un “no volverá a pasar”, y explicaciones sobre sus sensaciones en aquellos momentos: “Dije todo aquello para hacerme sentir mejor, pero ahora sé que no estuvo bien”.