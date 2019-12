Todavía no sabemos al 100% en qué situación anda la relación entre Paula Gonu y Alex Chiner, pero sí sabemos que a la youtuber de las "Personas Guapas" cuesta mucho sacarle los colores. Es por eso por lo que de vez en cuando se atreve a contestar las preguntas que le sugieren sus seguidores, y ellos encantados con tener la oportunidad de interactuar con ella directamente.

En 'PREGUNTAS & RESPUESTAS' -con el subtítulo de "(*os mato*)"- Paula no pone ningún límite a las cuestiones que pueden plantearle, y los 16 minutos de vídeo no tienen desperdicio. Según ella, los seguidores han encontrado el punto exacto que ella esperaba de las preguntas, ya que en ocasiones anteriores se quejaba de que algunas eran algo básicas y notaba cómo la gente se autocensuraba.

"Hasta hace no mucho, yo no había estado adentrada en el mundo de los juguetes sexuales", llega a decir antes de entrar en materia. "Una vez los descubres dices: qué he hecho yo esta vida, ¡cómo he podido vivir!". Toma ya.

Después de la introducción (porque eso de hablar de cosas íntimas ya no escandaliza a nadie), comienza a repasar una serie de inventos que le han cambiado la vida. Para empezar, la copa menstrual, cosa que no conocía hasta que una marca le envió una muestra y se pasa un buen rato hablando maravillas.

Más tarde empieza con los consoladores, deteniéndose especialmente en uno que tiene, para ella, un tacto muy difícil de describir. "Es muy heavy, lástima que no podáis notarlo en el vídeo, es como de terciopelo". Y cuando lo enciende, pone una cara que mejor que veas tú (04:40 en el vídeo).

Y cuando entramos en la parte de las preguntas la cosa sube mucho más de temperatura: "No me importaría tener algo con una chica", "En mis relaciones serias no he sido infiel nunca jamás", "Para conquistarme hazme una buena paella con socarrat por abajo", "Mi peor experiencia en el sexo fue lamentable: vomité"... en fin, un montón de joyas que te recomendamos que le dediques algo de tiempo para disfrutar de la naturalidad de esta chica.

Aunque llevábamos tiempo evitando pensar lo peor, tiene pinta de que efectivamente lo suyo con Alex Chiner es cosa del pasado. Una de las preguntas le pregunta cómo es vivir sola, a lo que ella responde que creía que "la casa se le iba a venir encima", pero que está "aprendiendo a vivir en soledad".

También confiesa que "hacía tiempo que no tenía que ligar", pero sin dejar claro si tiene el corazón ocupado. Bueno, eso sí, la persona a la que más quiere en el mundo es a su hermano, como también explica en quizá el momento más emotivo del monólogo. Aparte de la familia, menos mal que tiene a las Personas Guapas para desahogarse... además de algún que otro juguetito.