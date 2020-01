A poco que uses Twitter, sabes que la red social es un altavoz de críticas despiadadas, humor a veces negro como el carbón y escaparate de discusiones de todo tipo. Sin embargo, uno de los últimos temas que más está dando que hablar a nivel local es la iniciativa de una amiga de esas que todos querríamos.

Todo comienza cuando la tuitera @Lil_blanch sube a la plataforma una conversación que le envía su amiga. Es un pantallazo de WhatsApp en la que se retrata la relación que tiene la colegui con su novio, una de esas parejas que no parecen destinadas a durar toda la vida.

El mérito de esa predicción se lo lleva el chico sin nombre y sin delicadeza, ya que explica que no cogió el teléfono cuando ella lo necesitaba porque estaba de fiesta (y ella "lo sabía", como diciendo "¿cómo te atreves?"). No solo eso, sino que su petición de apoyo telefónico sufre un retraso porque el chico estaba echando unas partidas.

Lil_blanch responde airada que eso no es un novio ni es ná, alguien que te ningunea de esa manera no merece tu atención. La cosa se pone preocupante cuando también por WhatsApp la amiga dice que la cosa tampoco es para tanto: "¿En serio que estás con un tío así? ¿Y de verdad que vas a seguir tolerando esas cosas?", pregunta Blank. "No voy a tirar un año de relación por tres peleas y tonterías que tengamos", responde la protagonista.

El tuit tuvo tantas interacciones que la usuaria salió a defender su decisión de hacer pública la conversación omitiendo los nombres, todo para que su amiga mandara a la porra al insensible novio. Con el mensaje original de "Cada like es un amiga date puto cuenta" se podrían hacer camisetas, y 135.000 likes han sido más que suficientes para que su colegui diera puerta a lo que estaba sufriendo: "ahora mismo se encuentra soltera después de un año de mierda, gracias". Final feliz con una amiga de las que no hay que dejar escapar.