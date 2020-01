Año nuevo, vida nueva y…¡¿otra pareja?! Seguro que te ha pasado alguna vez: hace tiempo que no vuelves al pueblo y no estás al día de los cotilleos. Que si fulanito ahora está con menganita, etc. Y tú te preguntas, ¿pero cómo es posible que la gente encuentre pareja tan rápido?

No vamos a entrar en ese debate porque, aunque sin duda alguna hay materia para escribir de nuevo un libro tan tocho como ‘El Quijote’, lo que aquí nos incumbe son los vocablos. La descripción de esos términos que rodean al amor y las relaciones, para que nos entendamos.

Ya hemos hablado en otras ocasiones de expresiones que hacen referencia a los animales como ser 'boquerón' o la práctica del 'catfishing'. Pues bien, esta semana traemos a otro animalito. Esta vez, el mono. Bueno, más bien se trata de “hacer el mono”.

Ese es el significado literal de este crushcionario: el ‘monkeying’. Pero no pienses mal, no consiste en que tu crush se comporte como Tarzán o George de la jungla sino algo completamente diferente que tiene más que ver con el acto de saltar de una liana en otra por la selva.

Vamos, lo que toda la vida se ha conocido en castellano como un ‘picaflor’ o ‘ir de flor en flor’, es decir, ese amigo o amiga que no sabe estar solo. No hace ni dos días que lo dejó con su pareja y no es solo que ya haya pasado página sino que ya ha encontrado de nuevo a su ‘alma gemela’.