Dixie D'Amelio confiesa el verdadero motivo por el que Noah Beck aparece en su videoclip

La aparición de Noah Beck en el videoclip del remix de 'Be Happy' sigue dando de qué hablar. Esta vez ha sido la propia Dixie D'Amelio la que ha querido hablar sobre el asunto y lo ha hecho junto a su hermana Charli en el primer capítulo del podcast que acaban de estrenar juntas: 2 CHIX.

Dixie ha confesado que en un principio Noah no iba a participar en el videoclip. La joven cantante y estrella de TikTok recibió una lista de los candidatos que podrían interpretar al chico con el que tendría que besarse, una lista donde no se encontraba el nombre de su novio, ahora ya de manera oficial tras haber hecho público que están juntos.

Entonces, ¿cómo llegó Beck a protagonizar el videoclip? Dixie ha revelado que la escena del beso era algo con lo que se iba a sentir muy incómoda y que prefería hacerlo con alguien con quien tuviera más confianza: "Soy una persona muy vergonzosa, y tuve que hacer esta escena, como de cerca y en persona con un chico. Lo elegí porque soy amiga suya y pensé que sería más fácil que un chico cualquiera, porque definitivamente no podría hacerlo".

A pesar del revuelo que su beso ha creado, aumentando el shippeo entre ambos, y que aún así les ha costado reconocer que efectivamente son pareja, Dixie ha reconocido que se siente contenta con su decisión: "Fue divertido. Me alegro de haberlo hecho con él, porque, no sé. Sería muy incómodo hablar con un chico al azar. Incluso me siento incómoda con mis amigos a veces, así que habría sido difícil hacerlo con cualquier otra persona".

El propio Noah quiso saber por qué había sido él el elegido para interpretar a su novio en el vídeo poniendo a Dixie contra las cuerdas en uno de sus últimos vídeos de YouTube: "Porque éramos amigos, pero ya no", contestó Dixie haciéndose la dura.

"Me alegro de que lo escogieras después de ver la química entre ambos", le responde Charli en el podcast. "Todo era falso", la interrumpe Dixie mientras su hermana considera que "es un papel que le viene muy bien", haciendo un claro guiño a que son pareja en la vida real.