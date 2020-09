Dixie D'Amelio deja en evidencia a Griffin Johnson después de que arremeta contra ella en su nueva canción

Cuando parecía que habían hecho las paces y que podían continuar con sus vidas, Griffin Johnson y Dixie D'Amelio han vuelto a protagonizar un capítulo de despecho amoroso.

Coincidiendo con el estreno del videoclip del remix de 'Be Happy', protagonizado por Dixie y Noah Beck, Griffin Jonhson ha sacado un tema en el que se despacha a gusto con su ex. Un single que lleva por nombre 'convenient' y donde Johnson dice que no está pidiendo perdón y que la mayor de las D'Amelio era la que no quería estar con él.

Griffin deja entrever en la letra que a Dixie le vino bien la polémica del 'engaño' como excusa para cortar con él porque no lo quería. El tiktoker también hace referencia a Noah Beck llamándolo 'idiota'. Además, cuenta que Dixie le ha escrito varias veces mientras escribía la canción y que le felicitó por llegar al millón pero este lo único que quiere es sacarla de su vida.

Johnson ya se disculpó públicamente con Dixie por el daño que podría haberle causado y parecía que con ese comunicado enterraban el hacha de guerra. Pero nada más lejos de la realidad. Tampoco sirve de nada recapacitar y llegar a la conclusión de que estas batallas son mejor librarlas cara a cara sin mandar indirectas a través de las redes sociales, porque al final no dejan de ser adolescentes y les puede la impulsividad.

Dixie D'Amelio no ha querido quedarse quieta y ha respondido a las pullas que este le lanza en la canción con un TikTok. En el vídeo, Dixie muestra algunas conversaciones y fotografías de Griffin donde aparece pidiéndole perdón y yendo detrás de ella, por lo que pretende dejarlo en evidencia. Además, ha utilizado el single de su ex como música de fondo y hasta canta algunas partes de la letra.

Los miembros de Hype House han acudido en tropel a los comentarios para echar más leña al fuego y dejar en ridículo a Griffin, que se ha desahogado en Twitter con mensajes de superación al estilo 'no importa las veces que te caigas sino todas las que te levantes'. Además de decir que las imágenes de SnapChat como las que ha mostrado su ex son muy fáciles de manipular.