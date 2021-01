ElMillor se ríe de los que pagan impuestos en España

Cuando alguno de los creadores que ahora triunfan en Twitch no sabía ni escribir correctamente el nombre de la plataforma, allí había un streamer pasando decenas de horas subiendo de nivel en los campos de batalla de League of Legends. Se llama Elm Chertó, su nombre artístico es ElMillor y es quizá el más polémico de los que pululan en ese territorio.

ElMillor ("El Mejor" en catalán) se ha currado una fama de jugador excelente dentro del título de Riot, lo que ha convencido a 650.000 aficionados a seguir sus partidas en Twitch. Pero más allá de su habilidad, Elm es conocido por su inmensa capacidad para meter la pata.

En plena oleada de casos de COVID en Madrid, bromeó con el hospital de campaña que montó la comunidad para atender a los enfermos (tuit que borró pero por el que no pidió disculpas), ha insultado gravemente a compañeros de profesión (tuits borrados sin arrepentimiento), y ahora anda de Trending Topic con el tema más salsero del momento: Andorra.

"Solo puedes clickar en este link si eres una persona tolerante y que respeta lo que todo el mundo haga con su dinero y con su vida", avisaba la misma jornada que anunciaba estar "orgullosamente pagando impuestos en Andorra". Hasta ahí bien, pero la cosa se torció un poquito con unos memes donde se reía de Ibai, Alexelcapo y Loulogio por su opinión sobre paraísos fiscales.

"Respeta y sé tolerante, porque eso es lo que importa y lo que te define como persona", decía muy poco después. Curiosamente, el siguiente tuit a tan loable pensamiento fue un "Por cierto, mañana me voy a un stream IRL haciendo SNOW con el dinero que me he ahorrado de no pagar impuestos en España", seguido de una sonora carcajada tuitera.

Si transcribimos los tuits es por la costumbre que tiene ElMillor a borrarlos cuando la cosa se le va un poco de las manos, algo que ha sucedido cuando un profe influencer le ha recordado que Andorra depende -para catástrofes y emergencias sanitarias- de las zonas circundantes a su región.

"No te preocupes máquina, estaré bien", dice en respuesta a David Calle. "Lo que me ahorro en impuestos me lo puedo gastar en un helicóptero de ida y vuelta", remata en una opinión que ha gustado muy poco en Twitter.

En realidad nada nuevo, porque Elmo (como lo llaman sus simpatizantes) no sería Elmo si no recibiera toneladas de hate cada vez que se mete en un tema espinoso. Después de todo, parece estar más cómodo en la crítica que en el halago. Cuestión de gustos.