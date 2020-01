"Todas las relaciones acaban en tragedia", dice el Doctor Manhattan, uno de los personajes del cómic Watchmen que últimamente vuelve a estar de moda. No se refiere a un accidente o a un suceso violento, sino que casi por definición, terminar de ver a una persona es un momento difícil para los implicados románticamente.

Además, las rupturas no son siempre de mutuo acuerdo, y en ocasiones hay gente que quiere retomar lo que existía antes. Es posible que tengas la sospecha de que una expareja tuya tiene intención de reconquistarte, y si cumple dos o más de las que te decimos a continuación, es muy probable que esté intentado ganarse de nuevo tu favor.

1. Te contacta por razones absurdas.

Lo normal y recomendable en la mayoría de los casos es el 'contacto cero', es decir, evitar coincidir con un ex. Pero los que quieren volver intentan reabrir las líneas de comunicación. Si añades que la excusa para volver a contactar contigo es lamentable (preguntarte el nombre de una película que os gustó, saber si se dejó unos calcetines en tu casa...), tienes una clara indicación de sus intenciones.

WhatsApp | Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash

2. "¿Qué tal estás?"

A ver, en este punto hay matices. Si la ruptura no fue un drama, preguntar 'qué tal todo' no debería disparar las sospechas de reencuentro. Lo raro es hacerlo de manera habitual, una demostración de que esa persona todavía tiene sentimientos hacia ti.

3. Busca cruzarse contigo.

Si habéis ido a la misma clase, compartís amigos o vivís cerca, no vas a poder evitar encontrarte con tu ex, lo sentimos mucho. Pero si te lo encuentras incluso más que antes de romper, la cosa huele raro. Se apunta al mismo gimnasio, coincidís de compras, en la biblioteca, en las clases de yoga o en sitios que no pisaría en condiciones normales, es que la casualidad no es tanta casualidad.

Intentos patéticos de ligar | iStock

4. Se comporta como siempre.

Muchas relaciones tienen la fase 'romanticona a tope', donde todo es maravilloso y no os podéis quitar las manos de encima el uno al otro. Es el período que precede a los momentos en los que se acaba la cortesía y comienza el 'ser uno mismo'. Si tu ex está de nuevo en ese momento vital -tiene el toque romántico, busca el contacto, actúa como cuando os conocisteis-, no dudes en que quiere una segunda oportunidad.

Cosas prohibidas a la hora de ligar | Getty

BONUS - Te dice que te echa de menos.

Es una señal tan obvia como que el sol sale por el Este, y motivo de que salte la alerta roja. No es raro que personas a las que le dura el enchochamiento digan abiertamente que quieren volver a intentarlo. Y tampoco es del todo atípico que estas parejas se arrimen para reescribir la historia, aunque las estadísticas amatorias que protagoniza gente de nuestro entorno ponen en duda que juntarse por segunda vez muy pocas veces funciona. El dato está ahí, tú verás si lo intentas...