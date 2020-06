Flooxer Now

Pero, ¿de dónde ha salido esta chica y por qué ha crecido tanto su fama? La culpa de todo la tiene su hermano, el gran Aphasniper97 —un YouTuber que acumula más de 4 millones de suscriptores en su canal—. Marta comenzó a salir en sus vídeos cada vez con más frecuencia, participando en los retos y en las tonterías que le proponía Alpha, y la buena acogida de la comunidad provocó que se animara a crear su propio contenido.

Fue abrir su canal y sus seguidores se dispararon. Durante el último año pasó de ser ‘la hermana de Alphasniper’ a tener un nombre propio, lo que la ha llevado a hacer colaboraciones con marcas como Lay´s, Bellissima o Neon Coco. Toda una influencer, vaya.

Pero la fama de Marta también se ha visto incrementada por ser la protagonista de un triángulo amoroso, nada más y nada menos. Cuando TheGrefg, famoso YouTuber también y amigo de Alpha, se saltó la conocida norma de ‘con las hermanas no se sale’, ambos comenzaron a vivir una historia de amor idílica —aunque no sé si tanto para su hermano—. Que conste aquí que el triángulo no es con el cuñado, perdonad la confusión.

Parecía que todo iba muy bien y ambos presumían de pareja en redes sociales, llegando incluso a realizar vídeos juntos para sus canales de YouTube. Pero parece que vivimos en la época de amores tan intensos como efímeros y de un día para otro nos enteramos de que Marta ha cambiado la cam por el fútbol. Entraba en juego Sergio Reguilón, el futbolista del Real Madrid.

Se rumorea en los bajos fondos —ósea en redes sociales—, que la relación de la influencer con el futbolista comenzó antes de que Marta y TheGrefg concluyeran su idilio. Y cuando el río suena… De todas formas, lo que sí está claro es que esta relación va viento en popa y parece que la cosa se pone seria. O al menos eso nos hacen pensar sus publicaciones.

Lejos de caer en el drama y el rencor, los tres protagonistas de esta historia —cuatro, si contamos a Alphasniper— han llevado el asunto con humor. TheGrefg y Reguilón, unidos ahora por su mutua implicación con Team Heretics, se han lanzado alguna que otra puya, pero parece que TheGrefg se lo toma con filosofía: “Primero la novia. Ahora el equipo. ¿Qué va a ser lo próximo Sergio Reguilón? ¿El canal y te subes unos vídeos de Fortnite? Ahora en serio, encantado de tenerte en Team Heretics. Vamos a hacer grandes cosas juntos”, decía en Twitter.

El dolor le ha durado poco, eso seguro: pocos meses después de su ruptura y de salir un pelín corneado del asunto, subió un vídeo en su canal dándose un beso con su actual pareja. Sin duda la mejor manera de pasar página.