Taylor Swift ha vuelto más fuerte que nunca enfrentándose a todas esas personas que han intentado hundir su carrera. Uno de los episodios más negros que vivió la cantante de ‘Lover’ fue la campaña de desprestigio por parte de la familia Kardashian, que la afectó psicológicamente y la llevó a abandonar las redes sociales por un tiempo.

Después regresó con un tema que era toda una declaración de intenciones ‘Look What You Made Me Do’. Todo eso la hizo más fuerte y volvió avisando de que la vieja Taylor había muerto. ¿Por qué?

Volvamos a 2016

En 2016 Taylor Swift y Kanye West se pelearon. La mujer del reapero, Kim Kardashian, publicó en su cuenta de Snapchat una supuesta conversación telefónica entre los cantantes donde Taylor le daba su aprobación a Kanye para usar esta letra en su tema ‘Famous’: ‘Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo’.

Kim llamó ‘serpiente’ a Taylor porque en teoría esta conversación probaba que la joven había dado su consentimiento. Sin embargo, Taylor denunciaba que en ningún momento se le había comunicado que la iban a llamar ‘perra’, lo que le pareció una falta de respeto.

La filtración

Cuatro años después ha salido a la luz la conversación telefónica completa, sin los supuestos cortes editados que hizo públicos Kim Kardashian. No se tiene claro el origen de este vídeo pero ya está correteando por Twitter.

En el vídeo se puede ver a Kanye West explicándole a Taylor que lleva 8 meses dándole vueltas a esta línea de la canción:"Tiene una línea muy controvertida al principio de la canción sobre ti", le dice West. Taylor le pregunta si considera que le puede hacer daño a lo que el rapero contesta que no.

Además, se observa claramente como al cantante de ‘Famous’ le cuesta leerle la letra e intenta retrasar el momento todo lo posible: "Dice, uh... y lo gracioso, cuando la toqué por primera vez y mi esposa la escuchó, ella estaba como, 'Huh? Qué, eso es demasiado loco,' y luego cuando los ninjas de Die Atwoord la escuchan, él estaba como, 'Oh Dios mío, esta es la mierda más loca, por eso amo a Kanye...' y ahora, es como la línea favorita de mi esposa... Sólo quería darte alguna premisa de eso."

Después la letra que se escucha es: “"A todos mis amigos del sur que me conocen mejor, siento que Taylor Swift me debe sexo". La cantante se ríe al oírlo y dice “Eso no es malo”.

Kanye justifica la llamada diciéndole que tiene a una legión de dos mil millones de fans detrás de ella y que estaría muy bien que si le gusta el tema lo reconozca públicamente para tener más audiencia: Si sintieras que es divertido y guay y hip hop, y sintieras que es el College Dropout y Ye lo que te gusta, la gente estaría muy metida en ello, y por eso creo que es súper genial que seas tú el que diga, 'Oh me gusta mucho esta canción... esto es guay'".

Lo último que se escucha antes de que termine el vídeo es a Taylor Swift pidiéndole tiempo para reflexionar: "Necesito pensarlo.Cuando escuchas algo por primera vez necesitas pensar en ello, porque es absolutamente loco..."

En ningún momento Kanye menciona que va a llamar ‘perra’ a Swift ni a afirmar que gracias a él se ha hecho famosa. De hecho, en otro clip que también circula por las redes se puede escuchar a Taylor diciéndole que ha vendido 7 millones de copias de su álbum.

Los fans se han volcado con Taylor Swift convirtiéndo en trending topic #KanyeWestisOverParty y #TaylorToldTheTruth para reivindicar que la cantante decía en todo momento la verdad y nadie la creyó.