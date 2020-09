Griffin Johnson se disculpa públicamente con su ex Dixie D’Amelio

Griffin Johnson se ha pronunciado sobre su ruptura con Dixie D'Amelio. La pareja de tiktokers terminó su relación ante rumores de una posible infidelidad por parte de Griffin, tal y como apuntó en Twitter su ex cuñado Chase Hudson.

Dixie confirmó que habían puesto fin a su relación con un vídeo en YouTube que mostraba su 'desastrosa' última cita. Desde entonces, Griffin ha estado dando largas al tema por mucho que los paparazzis o sus fans le pidieran una respuesta: "La gente me ha pedido durante mucho tiempo que me disculpe, pero honestamente no dije nada hasta ahora para limitar la prensa y la atención fuera de la comunidad Tik Tok con la esperanza de que se extinguiera. Lamentablemente ya ha pasado más de un mes y si algo ha empeorado quiero terminar con esto porque está completamente fuera de control", ha dicho a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

Johnson le desea lo mejor a Dixie D'Amelio: "Nuestra relación se hizo pública fuera de nuestro control y desde entonces he estado recibiendo críticas. Estaba lejos de ser perfecta en ambos lados, como todos han visto en la última semana. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero respeta a Dixie y sus decisiones, ya que no quiero nada más que lo mejor para que siga adelante".

El joven de Sway House pide perdón a sus fans por su comportamiento y se disculpa públicamente con su ex: "Lo siento por todos los que me siguieron antes y se decepcionaron ya que no siempre estoy orgulloso de mis decisiones. Lo más importante es que quiero disculparme públicamente con Dixie por el daño que he causado. Soy humano, no estoy orgulloso de algunas de mis decisiones, pero lo mantendré real con todos los que me siguen".

Algo que no ha sentado muy bien es que se haya tomado el tema a broma, llegando a publicar un vídeo en su canal de YouTube en el que parecía que se iba a disculpar y haciéndolo coincidir con el cumpleaños de Dixie: "He lidiado con mucho de esto de manera inmadura porque honestamente no tenía idea de qué hacer. No estoy pidiendo perdón, sólo quiero dejar de decir tonterías y que todos entiendan mis pensamientos y sepan que lo siento".

Este mensaje llega después de que se haya pillado a la mayor de las D'Amelio en actitud muy cariñosa con Noah Beck, amigo de Johnson y también miembro de Sway House.