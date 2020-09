¿Le gusto o estoy flipando? 5 signos evidentes de un crush oficial

A ver, cierra los ojos y ponte a pensar: ¿cuántas veces has malinterpretado las señales que te mandaban personas que te gustaban y te has quedado con cara de tonto dudando de si es que sí o es que no? Hay quien deshoja una margarita, otros lanzados en plan suicida, y otros que se callan las ganas, todo por no fijarse en los detalles.

El primero de ellos en los tiempos que corren es saber si te sigue en redes. ¿Que te sigue? No está ahí para cotillear sin más, le llamas la atención por algo y quiere saber de ti. ¿Que no te sigue? Quizá es el momento de llamar su atención. El "cómo" ya es cosa tuya, pero sé siempre elegante.

Luego vienen las sonrisas. Cruzarse con esta persona significa que se te acelera el pulso, que te sonrojas o que tartamudeas, pero vaya, eso es normal porque tú sabes que a ti te gusta. Lo que no sabes es si a ella también le pasa. Un tartamudeo, un sonrojo o una sonrisa cuando te ve significa lo mismo en otras personas, ¿hacía falta aclarártelo?

Después puedes fijarte en las aficiones. ¿Compartís hobbies? ¿Os gustan las mismas cosas? ¿Te ha propuesto quedar para practicarlos? Chaval, eso es un clarísimo "Like" por su parte. Dedito para arriba, pero con cautela: lo mismo es que no conoce a nadie más a quien le guste Minecraft.

Otro signo buen rollero pero muy malinterpretado es el de las miradas. ¿Aguantáis bien mirándoos a los ojos? Dedito para arriba sin duda. Pero lo opuesto a eso también puede ser una buena señal: quizá su timidez no le permite expresar lo que siente por ese método, y de hecho es algo que le pasa a muchos crush. Nada de qué preocuparse.

Imagínate que se dan los cuatro casos anteriores y llegas al momento de escribirle algo bonito, ¿ok? Te preparas un mensaje (que no sea ni largo ni babosete), tirando a algo ingenioso, y se lo sueltas por, digamos, WhatsApp. Has abierto tu corazón, y por lo que sea no te contesta y te deja en visto. ¿Drama? Para nada.

Sigue las enseñanzas del sensei Ibai Llanos y piensa que si no contesta es porque has dejado a esa persona sin palabras. 'Positive Mental Attitude', que dicen los ingleses, así que aplícatelo y date un poco de tiempo. Quizá es que se le acabó la batería del móvil, y si tarda en contestar es que tu crush se pensó mucho lo que tenía que decir. Si la respuesta es ingeniosa... go, go, go!

Para terminar, y por si no había quedado claro, esta es una lista de rasgos que, en caso de darse en plural, tiene toda la pinta de significar que al menos le haces tilín. Haz una buena oferta y prepárate porsiaca una respuesta negativa al "¿te gusto?". Puede pasar.

Recuerda que ese no es el final del camino, que tendrás muchas oportunidades y que con la experiencia vital sabrás reconocer a aquellas pesonas que de verdad te hacen (y tú les haces) tilín. Una norma dentro del amor es que el juego no se termina hasta que tú no hayas ganado. ¡A por todas!