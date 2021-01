Jeffree Star desmiente que haya tenido algo con Kanye West: "Me gustan los hombres muy altos"

Jeffree Star no es el responsable del supuesto divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West. La estrella del maquillaje y youtuber ha desmentido los rumores que lo relacionan con el rapero después de que ayer comenzará a sonar con fuerza su nombre tras una loca teoría viral de TikTok.

Ava Louise, polémica usuaria de TikTok, aseguraba que una fuente fiable le había contado que Kanye West habría engañado a Kim Kardashian con un artista del maquillaje y que se trataba de un hombre. A raíz de este tiktok se empezó a pensar que podría tratarse de Jeffree Star, ya que ambos se encuentran en el mismo estado.

Al principio Jeffree Star quiso continuar la broma publicando que estaba 'listo para el servicio dominical', en relación al grupo de góspel que tiene el cantante. Sin embargo, debido al revuelo, el influencer ha decidido publicar un vídeo para aclarar que no tiene ningún tipo de relación con el rapero y que ni siquiera se conocen: "Estoy soltero. No me acuesto con nadie. Me gustan los hombres muy altos. Kanye y yo nunca hemos salido juntos, y todo esto es muy divertido... ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo se inventaría eso? ¿Porque ambos vivimos en el mismo estado?"

El youtuber ha explicado que todo esto es muy raro y que se despertó con el teléfono lleno de mensajes que le pedían si tenía alguna declaración que hacer: "Supongo que esta es mi manera de comenzar el 2021. Feliz año nuevo. Toca volver a la realidad pero no puedo y si Kris Jenner ha orquestado todo esto, feliz año nuevo, querida".

El influencer ha hecho referencia también a una vieja canción que compuso en 2009 y en la que menciona al rapero y ha querido aclarar que aparecen los nombres de muchos famosos más aparte del de Kanye West.