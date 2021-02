¿Está Marina Yers promocionando una estafa de apuestas deportivas?

¿Qué sería de un finde en Twitter sin salseo? La plataforma más cotilla es especialista en desmentir (y crear) bulos sobre todo tipo de temas, y gente con buena memoria visual ha sacado -aparentemente- los colores a varias influencers.

La que menos simpatía tiene ahora mismo en esa red social es posible que sea Marina Yers, protagonista de varias polémicas sobre coronavirus. Su mala fama en la zona del pajarito azul no le ha pasado factura ni en TikTok ni en Instagram, donde tiene suma 1,6 millones de seguidores y un largo historial de resbalones.

Tiene pinta de que podríamos estar hablando de otro movidote protagonizado por la joven influencer, porque una tuitera se ha fijado que ella y varias compañeras de profesión han estado promocionando con bastante descaro sobre apuestas deportivas.

Hay que señalar que las historias no están ahora mismo en el canal de Marina, lo que en estos tiempos de Fake News nos hace dudar de si lo que circula por Twitter es real o no. Todo apunta a que efectivamente es así, pero Marina no se ha pronunciado al respecto.

El caso es que utilizando una foto sugerente, Marina efectivamente comenzó a contestar preguntas a sus seguidores. La captura @soyuncharizard muestra a Yers hablando de una apuesta de fútbol que le reportó beneficios de más de mil euros metiendo solo 30, e incluso invitando a sus followers que lo prueben.

Bastante sospechoso todo, pero cuando la tuitera vio que había otras chicas (como GGpica) que habían puesto exactamente las mismas frases, se dio cuenta que aquello era un engaño. De hecho GGpica reconoció en otro post haber borrado las stories donde lo contaba, arrepintiéndose de la acción comercial encubierta.

"Es verdad que la gente gana dinero con las apuestas", dice justificando la publicación eliminada, "pero a veces no nos damos cuenta de la influencia que tenemos". Y para rematar, pide "disculpas de corazón" por ese desliz.